Ottenuto il finanziamento per la realizzazione della pista ciclabile nel tratto Ortona-Orsogna

La Regione Abruzzo Dipartimento Territorio – Ambiente con nota del 03/12/2024 ha comunicato la concessione del finanziamento in favore del Comune di Ortona nell'ambito del DM 16 Ottobre 2006 "Programma di finanziamento per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione del materiale particolato in atmosfera nei centri urbani", in attuazione all'Accordo di Programma approvato con la D.G.R. 361 del 20 giugno 2023 e sottoscritto da Regione Abruzzo e MASE.

Con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 100 del 12.12.2024 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Ortona e la Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio Ambiente, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio per la definitiva concessione del finanziamento, che andrà ad integrare la programmazione dell'Ente per il nuovo anno 2025.

Si tratta dell'intervento di mobilità sostenibile per la realizzazione di una pista ciclabile nel tratto denominato Ortona-Orsogna – Lotto 1 e che ripercorre l'ex tracciato ferroviario Sangritana. Il primo lotto finanziato prevede una spesa di € 800.400,04 che sarà oggetto di progettazione condivisa con gli organi regionali competenti e con la TUA SpA.