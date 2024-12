Clinica odontoiatrica 'D'Annunzio': "Sintesi vincente tra didattica, qualitÃ  delle cure e investimenti in tecnologie"

Una altissima percentuale di ingressi nel mondo del lavoro, subito dopo terminato il ciclo di studi, tra i 50 iscritti a numero chiuso ogni anno, per un totale di 300 in ciascun corso di laurea, a cui si aggiungono 90 specializzandi, provenienti non solo dall'Abruzzo, ma da tutta Italia, e in particolare da Puglia, Marche e Campania. Una forte e progressiva crescita delle prestazioni che oggi superano le 10mila l'anno. Costanti investimenti in tecnologia e attrezzature per implementare la qualità dell'offerta e la ricerca sul campo.

Questi alcuni del numeri e primati della Clinica odontoiatrica dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti, fondata nel 1998, con sede nel nuovo polo didattico in via dei Vestini 31 a Chieti Scalo.

A tracciare un bilancio è il direttore sanitario Sergio Caputi, ex magnifico rettore della D’Annunzio, professore ordinario di Protesi dentaria nei corsi di laurea in Odontoiatria e Igiene dentale, nonché presidente della Fondazione dell’Università Gabriele d’Annunzio e dell’Università Telematica Leonardo Da Vinci.

"Da una parte la qualità della didattica - spiega Caputi -, affidata a docenti di assoluto spessore che insieme formano uno staff affiatato e coeso, dall'altra l'incremento costante dei pazienti che vengono dai noi a curarsi, a prezzi tra l'altro sotto la media. Questa è la conferma di quanto possa essere vincente la formula del mettere a sistema la formazione e l'attività sanitaria, con reciproco beneficio. Altro nostro punto di forza è l'organizzazione della clinica in unità operative distinte, ciascuna con il suo responsabile, che copre nella sua interezza le prestazioni e discipline odontoiatriche, e che si è arricchita ultimamente anche di una unità operativa di logopedia. Siamo poi dotati di un attrezzatissimo laboratorio odontotecnico con ben 15 postazioni di lavoro, per far fronte ad esigenze sia interne che esterne, e di una sala di sterilizzazione centralizzata".

Non è un caso che la Clinica odontoiatrica sia risultata essere la prima in Italia, e nella fascia dal 100° al 150° nel mondo, nella prestigiosa classifica per il 2024 dell'Academic Ranking of World Universities, una classifica, tiene a sottolineare Caputi, che "ha premiato sostanzialmente l'attività di ricerca, e questo risultato è dovuto anche agli importanti investimenti che abbiamo effettuato in tecnologia e strumentazioni sempre più avanzate, senza le quali non sarebbe possibile fare ricerca ad alti livelli. Acquisizioni, tengo a sottolineare, nella quasi interezza effettuate grazie agli incassi della Clinica odontoiatrica, senza pesare dunque sul bilancio dell'università".

A seguire la strutturazione della Clinica odontoiatrica.

L’Unità operativa "Prime visite e urgenze", è dove i docenti delle varie specialità e il personale competente e attento a vigilare sulla tutela dell’anonimato, accolgono il paziente e dove viene stilato un piano di trattamento personalizzato.

L’Unità operativa di "Radiologia Odontoiatrica", con responsabile la professoressa Beatrice Feragalli, è dotata di apparecchiature all’avanguardia nella diagnostica odontostomatologica e del massiccio-facciale. In particolare è presente un’apparecchiatura TC Cone Beam di ultima generazione che consente l’acquisizione volumetrica ad alta definizione ed a bassissima dose dell’intero volume cranio-facciale comprese le articolazioni temporo- mandibolari e le prime vertebre cervicali, ed è inoltre presente l’Orthophos Plus della Sirona Dental System che consente di effettuare esami radiografici standard digitali.

Nell’Unità operativa di "Parodontologia e Igiene orale", diretta dal professor Michele Paolantonio, si eseguono prestazioni di istruzioni d’igiene orale, ablazione tartaro, full radiografico, terapia dell’alitosi, levigatura radicolare, chirurgia parodontale riparativa, resettiva e rigenerativa e chirurgia plastica dei tessuti molli parodontali.

Nell’Unità operativa di "Pedodonzia", diretta dal professor Domenico Tripodi, si effettuano invece terapie conservative minimamente invasive, fluroprofilassi topica, sigillature dei solchi, endodonzia dei denti decidui e dei denti con apice immaturo; si effettuano, inoltre, riabilitazioni estetico-funzionali dei denti traumatizzati, chirurgia orale pediatrica, ortodonzia intercettiva.

L’Unità operativa di "Endodonzia", diretta dal professor Giuseppe Varvara, è dotata di un microscopio operatorio con telecamera integrata per la trasmissione d’interventi clinici in diretta a scopo didattico e per corsi di perfezionamento.

L’Unità operativa di "Ortodonzia e Gnatologia", con direttori i professori Felice Festa e Michele D'Attilio, effettua terapie di ortodonzia fissa e mobile, di gnatologia e terapia del dolore oro-facciale con metodiche e tecnologie all’avanguardia. L’attività clinica è svolta da odontoiatri e docenti, tra cui gli studenti della Scuola di specializzazione in Ortogantodonzia, supportati da assistenti alla poltrona. Nell’Unità operativa, inoltre, vengono svolte terapie di logopedia e osteopatia.

Nell'Unità operativa di "Chirurgia orale", diretta dai professori Antonio Scarano e Marco Dolci, si svolgono interventi di estrazione dentaria, dalle estrazioni semplici a quelle più complesse di denti inclusi, interventi di apicectomie, disinclusioni, cistectomie. Si effettuano poi interventi di chirurgia pre-protesica a scopo implantologico, quali piccoli e grandi rialzi di seno mascellare, innesti ossei intraorali, incrementi ossei e distrazione ossea. Vengono, inoltre, effettuati interventi di inserimento di impianti osteointegrati con varie metodiche al fine di ottenere riabilitazioni protesiche fisse.

L’Unità operativa di "Clinica odontostomatologica", diretta dal professor Maurizio Piattelli, ha cinque sezioni, tutte provviste di radiografico, una delle quali di microscopio operatorio. L’attività clinica si esplica su prestazioni chirurgiche ambulatoriali che spaziano da procedure di routine, quali estrazioni semplici di elementi dentari, avulsione chirurgica di elementi inclusi, recupero chirurgico-ortodontico di elementi inclusi, a interventi di asportazione di neoformazioni dei tessuti duri e molli del distretto oro-maxillo-facciale.

L’Unità operativa di "Protesi", diretta dallo stesso Sergio Caputi e dalla professoressa Giovanna Murmura, ha sei unità di cui due dotate di microscopio elettronico. Si effettuano riabilitazioni protesiche su denti naturali ed impianti utilizzando le tecniche e i materiali più all’avanguardia disponibili sul mercato.

L’ Unità operativa di "Odontoiatria restaurativa", diretta dal professor Camillo D'Arcangelo è infine dotata di cinque sezioni e diversi apparecchi radiografici. Una delle unità operative è dotata anche di un microscopio operatorio con telecamera integrata per la trasmissione d’interventi clinici in diretta a scopo didattico e per corsi di perfezionamento. L'attività clinico assistenziale è svolta da vari odontoiatri, supportata da assistenti alla poltrona ed è articolata sulla base di appuntamenti programmati. Nell’Unità operativa si effettuano terapie restaurative semplici e complesse, dirette e indirette.

Video intervista https://youtu.be/wEjveMV45-g