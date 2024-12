Schael può lasciare la guida della Asl Lanciano Vasto Chieti, destinazione Piemonte

Può lasciare la guida della Asl Lanciano Vasto Chieti il direttore generale Thomas Schael.

La Rai ed anche altri organi di informazione rilanciano la sua possibile futura gestione della Città della Salute di Torino, la più grande azienda ospedaliera del Piemonte e tra le principali italiane, con quasi 10 mila dipendenti.

Per il manager sarebbe in ritorno in Piemonte, dove era stato inviato da Agenas per raddrizzare i conti e gestire la difficile procedura del piano di rientro regionale.

“Il dirigente, noto per il suo rigore, è chiamato ad affrontare una sfida importante - si legge su Rai News -. Dovrà gestire quattro ospedali mai completamente integrati (uno dei quali, il Regina Margherita, in fase di scorporo), con una forte componente universitaria ed una altrettanto forte componente sindacale, appesantita da un passivo sedimentatosi nei decenni”.

Thomas Schael è al timone della Asl unica della provincia di Chieti dal settembre del 2019.