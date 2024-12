"Elezione Gandolfi nuovo capitolo per il rilancio delle Province", la soddisfazione di Menna

"L’elezione del presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi a presidente dell'Unione Province Italiane (UPI) segna un nuovo capitolo per il rilancio delle Province, enti fondamentali nell'architettura istituzionale della Repubblica.

Ringrazio Michele De Pascale, neo presidente della Regione Emilia-Romagna, per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato in UPI, che hanno permesso di affrontare sfide difficili per gli enti provinciali".



Lo dichiara il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, a margine della 35ª Assemblea Congressuale dell'Unione Province Italiane, tenutasi nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio e aperta alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



"Le Province devono essere protagoniste di una riforma istituzionale che restituisca con urgenza piena operatività e risorse adeguate per adempiere alle funzioni fondamentali che la Costituzione ci affida. È essenziale che il governo e il parlamento lavorino in questa direzione, riconoscendo il ruolo insostituibile che questi enti svolgono sui territori. La Costituzione richiede di essere attuata, citando un passaggio fondamentale dello storico intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'assemblea UPI dello scorso anno all'Aquila. Rinnoviamo l’impegno della Provincia di Chieti a collaborare con l’UPI e le istituzioni nazionali per promuovere il dialogo e la valorizzazione delle Province come pilastro della democrazia e della coesione sociale"