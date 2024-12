Odontoiatria sociale in provincia di Chieti, presentati a Roma i primi risultati

Il progetto di Odontoiatria sociale che si sta realizzando in provincia di Chieti è stato illustrato a Roma alla presenza del Ministro della Salute Orazio Schillaci.

L'iniziativa è frutto di una sinergia tra la Asl Lanciano Vasto Chieti e l'Inmp, Istituto nazionale per la promozione della salute nelle popolazioni migranti e contrasto alle malattie della povertà, ente vigilato dal Ministero della Salute.

L'incontro, che si è svolto nella sede Inmp, è stato promosso per fare il punto su attività e progetti realizzati per combattere le disuguaglianze in ambito sanitario.

In provincia di Chieti sono più di 100 i cittadini presi in carico finora per la fornitura di una protesi dentale gratuita, grazie alla collaborazione tra il personale Inmp e l'Odontoiatria di Lanciano, diretta da Gianni Di Girolamo.

L'attività portata avanti in Abruzzo è stata illustrata dal Direttore generale della Asl Thomas Schael, mentre Cristiano Camponi, Direttore generale Inmp, ha fatto il punto sulle altre iniziative portate avanti sul territorio nazionale e in altri Paesi. All'incontro hanno preso parte anche il Direttore del Dipartimento Prevenzione, Giuseppe Torzi, e Arturo Di Girolamo, che segue sul territorio il reclutamento dei cittadini aventi diritto, selezionati per reddito e condizioni cliniche.