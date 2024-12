Emilio Di Cola Ã¨ il nuovo segretario generale della Filctem Cgil Chieti

Nella giornata di venerdì 6 dicembre si è riunita l’Assemblea Generale della Filctem Cgil di Chieti per discutere sul grave momento che sta attraversando l’area industriale del Medio e Basso Vastese.

I temi trattati sono stati:

• la crisi del settore Automotive con particolare attenzione al gruppo Nsg;

• la situazione dell’indotto del gruppo Stellantis;

• la transizione energetica

L’Assemblea - si legge in una nota - ha espresso forte preoccupazione sul futuro di questo territorio e soprattutto su quelle che potranno essere le ricadute a livello occupazionale, impegnando la politica locale e quella regionale a mettere in campo tutti gli strumenti necessari affinché si mettano in sicurezza tutte le lavoratrici e lavoratori.

Nel corsa della stessa è stato eletto Segretario Generale della Filctem Cgil di Chieti Emilio Di Cola.

Presenti Maurizio Di Martino della Cgil di Chieti e Ugo Cherubini della Filctem Nazionale.

Un grosso ringraziamento - si conclude nella comunicazione dell'organizzazione sindacale - va a Carlo Petaccia, che continuerà il suo ruolo di coordinatore regionale della Filctem Cgil Abruzzo e Molise.