Un sogno che si Ã¨ avverato

Il Presidente Giampiero Misci racconta l' esperienza vissuta dalla Victoria Cross che ha giocato mercoledì 4 dicembre con il Pescara Calcio.

" Dire che è stata un' esperienza indimenticabile è superfluo, un pomeriggio trascorso con il Pescara Calcio, noi che siamo una piccola e modesta società di Seconda Categoria oggi abbiamo toccato il cielo con un dito.

Vedere le facce dei miei ragazzi felici come dei bambini mi ha fatto rendere conto che ciò che è stato fatto è grandioso ed io ne sono molto ma molto orgoglioso.

Passare da tifarli allo stadio a giocarci insieme credo che per i ragazzi sarà un ricordo che si porteranno dietro per tutta la vita.

Sono molto legato ai colori biancazzurri, la mia prima partita di calcio a cui ho assistito è stata, nel dicembre '83, Sambenedettese - Pescara 0-1 ( Polenta su rigore ) e da quel momento l'attaccamento a quei colori non si è mai fermato.

Mi preme ringraziare tutto il Pescara Calcio per l' accoglienza che ci hanno riservato, ci hanno messo a nostro agio in tutto e per tutto, ci hanno fatto vivere un pomeriggio da professionisti e gliene saremo per sempre grati.

Incrociando le dita, credo che quest' anno ci sia tutto per tornare in quei palcoscenici che Pescara merita perché, con tutto il rispetto, la serie C non compete a questa città.

Chiudo nel dire che oggi la Victoria Cross ha aggiunto un altro tassello importante alla sua storia che nel 2025 festeggerà i dieci anni di vita e non ci fermeremo, c'è ancora altro da fare, perché portare in alto il nome della mia amata Ortona è una cosa che mi rende molto fiero.

#PescaraCalcio

#victoriacrossortona

#lndabruzzo