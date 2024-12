Canosa Cannita, tredici date per il cartellone degli eventi natalizi

Un ricco programma che si articola per tutto il mese di dicembre fino agli ultimi appuntamenti previsti per il giorno dell’Epifania. Il Comune di Canosa Sannita, in collaborazione con la Pro loco del paese, ha reso noto il cartellone degli eventi natalizi. Tredici date complessive per iniziative laboratoriali, ludiche, culturali ed enogastronomiche che coinvolgono commercianti, associazioni e varie realtà del territorio. Dopo un primissimo appuntamento che si è tenuto domenica scorsa, con un pomeriggio all’insegna della creatività grazie al laboratorio di ghirlande di Natale che ha immerso i partecipanti nel clima natalizio, da sabato si entrerà nel vivo degli eventi. Nello spazio antistante la cantina sociale, infatti, a partire dalle ore 18 verrà acceso il tradizionale fuoco dell’Immacolata Concezione. Il giorno successivo, invece, ci sarà un brindisi di buone feste in centro.

Tra le varie iniziative (in allegato la locandina con il programma completo) sono previsti mercatini di Natale e tombolata dei commercianti il 15 dicembre, così come il concerto del locale coro folcloristico il 20 dicembre nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, oltre che quello del Gospel Sound Machine il 22 dicembre nella stessa chiesa. Il 29 dicembre, all’auditorium comunale, ci sarà il “Party games”, una serata dedicata al divertimento dei ragazzi con i giochi da tavola.

Guardando al prossimo mese, sempre presso l’auditorium comunale il 3 gennaio è in programma un appuntamento per i più piccoli: si tratta di “Natale e cartoni”, un pomeriggio a tema cartoni natalizi per i bambini. Nel giorno dell’Epifania, infine, si terrà una nuova tombolata dei commercianti e il concerto in chiesa del Piccolo coro di voci bianche di Canosa Sannita.

«Proponiamo un cartellone con vari appuntamenti in grado di suscitare l’interesse di tutti», commenta il sindaco Costanza Berardi. «Ci auguriamo che possa esserci una larga partecipazione e che queste iniziative risultino essere anche di supporto alle nostre attività commerciali». A tal proposito il primo cittadino canosino lancia un appello: «Con le feste natalizie saremo alle prese con acquisti e regali, è importante sostenere i negozi dei nostri paesi. Non occorre spostarsi o rivolgersi a un freddo e impersonale sito per comprare dei pensieri alle persone che amiamo. Non dimentichiamoci che le attività commerciali contribuiscono all’identità del territorio». Infine conclude: «Ringrazio tutti i commercianti e le varie realtà del paese che si sono impegnati nell’organizzazione degli eventi».