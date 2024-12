Dalle ore 8 del 4 dicembre in vigore i nuovi stalli per il parcheggio a pagamento

Con l'ordinanza n. 339 del 29/11/2024 dell' Unità Organizzativa Autonoma Servizio Polizia Locale Comunale

Ufficio Polizia Locale Comunale, sono operative, dalle ore 08.00 del 04/12/2024, le nuove aree di sosta a pagamento nel centro di Ortona .

Sono 442 gli stalli e precisamente :

via S. Brigida 21 stalli

via D. Serafini 4 stalli

via Costantinopoli 6 stalli

Passeggiata Orientale 23 stalli

l.go ex Sangritana 81 stalli

l.go Castello 22 stalli

via P. Rapino 9 stalli

via Mazzini 10 stalli

via Ceccario 21 stalli

via della Libertà 25 stalli

via V. Veneto 5 stalli

via F.Tedesco 5 stalli

via T. Berardi 4 stalli

via G. D’Annunzio 41 stalli

l.go Farnese 9 stalli

c.so Matteotti 15 stalli

p.zza San Francesco 82 stalli

via Cavour 20 stalli

via N. Mancini 4 stalli

c.so Garibaldi 11 stalli

p.zza Porta Caldari 9 stalli

via XXIV Maggio 9 stalli

via Eritrea 6 stalli

Totali 442

queste sono le planimetrie con la posizione e il numero degli stalli di sosta a pagamento :

Questo il sistema tariffario consultabile sulla Carta dei servizi ( da pag 18 )

ABBONAMENTI

Tutti i tipi di abbonamento sono validi per una sola autovettura, censita alla stipula del contratto e non prevedono in nessun modo, il “posto riservato”, prevedono il pagamento anticipato e sono validi unicamente per il settore richiesto. Il primo abbonamento dovrà avvenire presso il centro operativo locale di Via Gabriele D’Annunzio scala A livello -1 a Ortona;

i successivi rinnovi potranno essere effettuati allo stesso sportello.

I pagamenti per gli abbonamenti e gli affitti dei box auto potranno essere effettuati unicamente mediante pagamento elettronico POS o Bonifico Bancario.

ABBONAMENTI SU STRADA

a) ANNUALE: Su tutti i posti a raso con orario illimitato €. 800,00

Residenti €. 640,00

b) MENSILE: Su tutti i posti a raso con orario illimitato … € 85,00

ABBONAMENTI IN STRUTTURA MULTIPIANO “CIAVOCCO”

a) Tipologia: giornaliero feriale “Lunedì’-Venerdì” con arco temporale mensile ……………………… € 50,00

b) Tipologia: giornaliero feriale “Lunedì’-Sabato” con arco temporale mensile …………………….… € 70,00

c) Tipologia: giornaliero “Lunedì’-Domenica” con arco temporale mensile ………………………...… € 80,00

PROMOZIONE DAL 01-10-2024 AL 31-12-2024 :

Tipologia unica “Lunedì-Domenica” con arco temporale mensile……………………………. € 50,00

CONVENZIONE RISERVATA AI LAVORATORI PENDOLARI ED AGLI ESERCENTI ATTIVITA’ IN STRUTTURA MULTIPIANO “CIAVOCCO”

a) Lunedì – Venerdì con arco temporale mensile €. 35,00

b) Lunedì – Sabato con arco temporale mensile €. 40,00

ABBONAMENTI IN STRUTTURA MULTIPIANO “CIAVOCCO” Riservato Disabili

Per ogni piano della struttura sono disponibili quattro posti riservati vicino all’ascensore. MENSILE €. 25,00

Con delibera n. 5 del 04/03/2022, il Consiglio Comunale ha approvato la Proposta di Partenariato Pubblico Privato relativa alla ristrutturazione e gestione del parcheggio multipiano Ciavocco e gestione della sosta nell’intero territorio comunale, presentata da parte dall’ATI costituita da :

Mandataria: C.O.GAS Srl Società a socio unico con sede in C/da Cocullo – Zona Industriale snc – 66026 Ortona (CH), ;

Mandante: (SME) – Soluzioni Mobilità Eco Compatibili Srl, con sede legale in Via Buozzi 50 - 60131 Ancona -

Con la delibera della Giunta Comunale n. 121 del 11/08/2023 e’ stato approvato il progetto definitivo dei lavori di: “Partenariato pubblico privato per la concessione relativa alla ristrutturazione e gestione del parcheggio multipiano Ciavocco e gestione della sosta nell’intero territorio comunale”

Il contratto della durata di 15 anni che regola la convenzione per la concessione relativa alla ristrutturazione e gestione del parcheggio

coperto Ciavocco e gestione della sosta nell’intero territorio comunale, fra il comune di Ortona e la Società concessionaria, è stato sottoscritto il 13/9/2023

Il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, il 28/10/2024 ha autorizzato l’attivazione del servizio di sosta a pagamento nel centro abitato ai sensi dell’art. 15 del Contratto stipulato, con applicazione delle tariffe previste; ha approvato la nuova distribuzione dei parcheggi previsti nel centro urbano secondo le planimetrie riportate dove sono state indicate la posizione e il numero degli stalli di sosta a pagamento distinti per ogni strada; ed ha approvato la carta dei servizi relativa al servizio gestito dalla Concessionaria .