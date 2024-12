Lu Fucarace di San Dunete

Il tradizionale rito dell’accensione del falò della vigilia dell’Immacolata Concezione, molto sentito in diverse frazioni del Comune di Ortona e in altre località abruzzesi, ci sarà anche nella contrada di San Donato

" Lu fucaracce” rappresenta la fonte di calore che riscalda la Vergine Maria ed il Bambin Gesù, ma è anche un momento per riscoprire il piacere di rivedersi e di stare insieme.

Appuntamento, quindi, sabato 7 dicembre 2024 dall ore 19:00 in C.da San Donato di Ortona ( Ch) per la comunità e i visitatori si stringeranno attorno al falò come tradizione per degustare, in un clima di serena armonia, salsicce e crispelle accompagnati da un buon bicchiere di vin brulè

