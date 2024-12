Lâ€™Orchestra I Giovani Accademici vola allâ€™International festival of advent and christmas music di Bratislava

Prestigioso appuntamento per l’Orchestra Abruzzese I GIOVANI ACCADEMICI. La giovanissima compagine musicale sarà ospite dell’INTERNATIONAL FESTIVAL OF ADVENT AND CHRISTMAS MUSIC che si terrà dal 6 all’8 dicembre a Bratislava in Slovacchia.

In particolare l’OIGA si produrrà in tre performance: il concerto presso la Klarisky Music Hall, la rassegna presso il Primatial Palace e il concerto di chiusura presso la Mirror Hall, sempre all’interno del Primatial Palace

L’Orchestra I GIOVANI ACCADEMICI, comunemente conosciuta come OIGA, si approccia a questo importante appuntamento dopo i recenti successi di maggio e giugno scorsi con il primo premo al concorso LASZLO SPEZZAFERRI di Verona e i PRIMI PREMI ASSOLUTI ai concorsi ANXANUM AWARD e ORTONA CITTA’ D’ARTE.

I ragazzi che prenderanno parte al Festival provengono da tutto Abruzzo, Marche e Molise e hanno un’età compresa tra i 13 e i 19 anni e sarà l’unico ensemble italiano.

A guidare l’Orchestra, il M° Paolo Angelucci.