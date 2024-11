Mirko Basilisco, per la prima volta un abruzzese vice presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria

Nel corso dell’Assemblea nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, tenutasi a Roma, Mirko Basilisco è stato ufficialmente eletto Vice Presidente Nazionale.

Questo prestigioso incarico, per la prima volta assegnato ad un abruzzese, sottolinea il valore del gruppo imprenditoriale interprovinciale da lui guidato e il contributo significativo che ha offerto alle nuove generazioni di imprenditori.

Con questa elezione, Mirko Basilisco entra a far parte della squadra nazionale guidata da Maria Anghileri, neo Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

“È un onore essere stato scelto per rappresentare i giovani imprenditori a livello nazionale,” ha dichiarato Basilisco subito dopo la sua elezione. “Lavorerò con determinazione e responsabilità per dare voce alle esigenze di chi, come me, crede nella forza del fare impresa. Accanto a Maria Anghileri e a una squadra così dinamica e preparata, ci impegneremo a promuovere soluzioni concrete e innovative per lo sviluppo del nostro Paese.”

Basilisco, 36 anni, di Pescara, è Consigliere di Amministrazione con delega allo Sviluppo Commerciale di Dinamic Service Srl, azienda con sede a Spoltore, eccellenza nazionale nel settore del confezionamento conto terzi, specializzata in soluzioni per i settori alimentare, agroalimentare e medicale. Azienda nata nel 2006 che si distingue per un approccio innovativo, flessibile e orientato alla qualità. Dispone di strutture all'avanguardia, tra cui camere bianche per il confezionamento in ambienti controllati. La sua attività include imballaggi, etichettature e repackaging, rivolgendosi a un mercato sia nazionale che internazionale.

Dopo la laurea in Economia e Commercio, ha conseguito il Master in Relazioni Istituzionali, Lobbying e Public Affairs presso la 24ore Business School. Nel 2014 inizia il suo percorso in Confindustria Chieti Pescara, distinguendosi per la gestione di numerosi progetti dell’area Education per conto del Gruppo Giovani. Nel 2017 diventa Consigliere della Sezione Servizi Innovativi. Nel 2018 è delegato, dalla stessa Sezione, nel Comitato della Piccola Industria e nel Consiglio Generale della Territoriale. Nel 2021 viene eletto Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico quindi componente del Consiglio di Presidenza e Vice Presidente.

L’Assemblea Nazionale dei Giovani Imprenditori, appuntamento di riferimento per il movimento, ha rappresentato anche l’occasione per delineare le linee strategiche che guideranno il lavoro della nuova dirigenza nei prossimi anni.

La nomina di Mirco Basilisco testimonia il suo impegno nel promuovere un’imprenditorialità capace di affrontare le sfide del futuro, facendo leva su competenze, passione e responsabilità sociale.

"Partecipare alle attività formative di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico delle province di Chieti Pescara e Teramo mi ha permesso di approfondire tematiche strategiche per il futuro delle nostre imprese, dalla digitalizzazione alla sostenibilità. Attraverso iniziative come il percorso formativo GI TOP TALK, che ho avuto il piacere di organizzare per il nostro gruppo giovani territoriale, composto da circa 140 membri, abbiamo creato un dialogo aperto tra giovani imprenditori e leader visionari, favorendo la condivisione di idee e ispirazioni. Credo fermamente che il confronto e la formazione siano leve fondamentali per innovare e affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione."

Nella foto del gruppo di presidenza Basilisco è il secondo da sinistra (credits Confindustria Abruzzo Medio Adriatico)