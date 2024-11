Giornata nazionale Parkinson, sabato 30 novembre 2024, l'ospedale di Chieti ospiterÃ  un evento dedicato a informare e sensibilizzare sull'argomento.

La malattia di Parkinson è una sfida complessa che coinvolge migliaia di persone e influenza non solo i pazienti, ma anche le loro famiglie. In occasione della Giornata nazionale Parkinson, sabato 30 novembre 2024, l'ospedale di Chieti ospiterà un evento dedicato a informare e sensibilizzare sull'argomento.

L’incontro si terrà dalle ore 8.15 nell'aula didattica "Stefania Budassi" della radiologia. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Limpe per il Parkinson onlus con il patrocinio della Società italiana Parkinson e disordini del movimento Limpe-Dismov. Durante la mattinata si discuterà di diagnosi e terapie innovative, gestione dei sintomi non motori, come disturbi cognitivi e dell’umore, e del ruolo fondamentale della riabilitazione e del supporto ai caregiver.

«È importante che le persone partecipino - è l’appello di Stefano Sensi, direttore della Clinica neurologica di Chieti e ordinario di Neurologia all’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara - perché la finalità di questo appuntamento è aggiornare i pazienti, i familiari che se ne prendono cura e tutti gli operatori sanitari. Assistiamo a un aumento significativo dell’incidenza della malattia di Parkinson e dei disturbi neurodegenerativi specie nella popolazione anziana, pensiamo perciò che sia assolutamente utile un momento di confronto, anche alla luce dell’offerta sanitaria espressa dalla nostra unità operativa».

All'evento parteciperanno, oltre a Sensi, Matteo Alessandro De Rosa, Mirella Russo, Dario Calisi, Giacomo D’Andrea, Massimo Caulo, Christian Parone, Matteo Santilli, specialisti del dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche dell'Università "G. d’Annunzio" di Chieti-Pescara che offriranno un autorevole punto di vista sulle possibilità terapeutiche e assistenziali oggi disponibili.