Una nuova sfida all'orizzonte. La Sieco Akea Ortona in viaggio verso Lecce

La nuova sfida che attende i Ragazzi Impavidi si chiama Aurispa Links per la vita Lecce. Entrambe le formazioni sono reduci da una netta vittoria. La Sieco Service Akea Ortona ha superato in casa per tre set a zero il temibile sestetto della BCC Tecbus Castellana Grotte, mentre la Aurispa ha viaggiato fino a Napoli per poi tornare alla base con uno 0-3 da tre punti in saccoccia.

Quando siamo alla vigilia della settima giornata di questo campionato nazionale di pallavolo maschile di Serie A3 Credem Banca, i nostri beniamini veleggiano al secondo posto in classifica con 13 punti all'attivo mentre gli avversari della Aurispa Links per la vita Lecce occupano, con nove punti, il sesto posto. Entrambe le formazioni non hanno ancora osservato il turno di riposo.

I precedenti tra le due squadre sono dieci con la Sieco che è avanti per otto vittorie contro le due della Aurispa Lecce. Altro dato notevole è che la metà degli incontri tra le due formazioni è finito al tie-break. Anche in questo caso, quattro dei tie-break è colorato delle tinte bianco-celesti impavide. Stando ai precedenti si prevede, quindi, una gara combattuta e di certo emozionante.

Una squadra, quella della Aurispa Links per la vita Lecce, che ha visto negli ultimi giorni il suo roster rinforzarsi grazie all'arrivo dell'esperto palleggiatore Marco Fabroni, classe '81. Nel sestetto leccese figurano anche di indubbio livello quali lo schiacciatore Tiziano Mazzone e l'ex Impavido Alessio Ferrini ex Impavido della ormai lontana stagione 2016/2017.

Piedi per terra ma entusiasmo alle stelle per la Sieco Akea Ortona che dopo la quarta vittoria consecutiva (la terza da tre punti) sognano di incrementare il loro bottino. Ma affinché il sogno si avveri occorre mantenere alta la concentrazione. Coach Denora: « Novembre è stato un mese proficuo dal punto di vista sportivo ma ci ha anche fatto di tanti km, e lo chiudiamo appunto con un altra trasferta. Sicuramente abbiamo tutte le intenzioni di mantenere il trend positivo, pur riconoscendo il fatto di avere avanti una squadra esperta e rinvigorita dal nuovo arrivo. Inoltre troveremo un bel campo caldo, ma sottolineo corretto. Conosco molto bene questo pubblico e non vedo l'ora di riabbracciarlo. Noi lavoriamo sempre per cercare di imporre il nostro ritmo alle gare, e proveremo a farlo anche domenica partendo dal servizio, aspetto che non ha funzionato al meglio nella scorsa partita ma su cui stiamo lavorando. I ragazzi si stanno impegnando molto in generale e mi offrono sempre nuovi spunti su cui lavorare per crescere di partita in partita.»

La gara, in programma domenica 24 novembre alle ore 18.00 e sarà diretta dai signori Mannarino Matteo (Roma) e Palumbo Cristian (Cosenza).

La diretta streaming dell'incontro è disponibile sulla home page del sito impavidapallavolo.it