"Tour Music Fest 2024" a San Marino, dodici gli abruzzesi in gara

Dal 24 novembre al 1° dicembre 2024 la Repubblica di San Marino ospiterà la nuova edizione del Tour Music Fest – The European Music Contest, il più grande concorso musicale d’Europa.

Tra i protagonisti dell’evento troviamo gli artisti abruzzesi Luz White e Carlotta Loretucci di Pescara, il quartetto composto da Rebecca Mattioli, Alessia Racioppa, Mony Blanche (Chieti) e Antonio Palumbo, batterista di Vasto, Nela Galatanu da Teramo e Isabel Durastante (Isamby), Raffaele Restaino, Giancarlo Gagliardi, Miriana Maiello (Mirì) e Pierpaolo Dodi (Headbox) da L'Aquila, che hanno conquistato l’accesso alle Finali Europee dopo un lungo percorso di selezioni e audizioni live.

Con oltre 29.000 partecipanti da 12 Paesi, il Tour Music Fest offre ai migliori artisti emergenti d’Europa un’occasione unica di esibirsi davanti a una giuria di livello internazionale, composta da figure di spicco come Beppe Vessicchio, Kara DioGuardi, già giudice di American Idol e autrice per artisti come Pink e Demi Lovato, Ensi, Paola Folli e DJ Mazay.

Gli artisti abruzzesi, insieme ai talenti provenienti da tutta Europa, si esibiranno dal 24 novembre al 1° dicembre, continuando il loro percorso verso il sogno di una carriera musicale. Il Tour Music Fest, infatti, si conferma il punto di riferimento per la musica emergente, avendo ospitato negli anni artisti che hanno poi raggiunto il successo, come Mahmood, Ermal Meta, Federica Carta e Ariete.

Il festival diffuso tra i palchi di San Marino propone una settimana ricca di eventi: oltre 60 appuntamenti gratuiti, tra cui concerti, dj set e spettacoli dal vivo, 18 Masterclass tenute da artisti e professionisti di fama internazionale, come i coach del Berklee College of Music, finali europee dedicate a cantanti, band, rapper e DJ, con l’ambito traguardo della Finalissima del 1° dicembre presso il prestigioso Teatro Little Tony di San Marino. I finalisti avranno la possibilità di aggiudicarsi premi straordinari, tra cui: borse di studio al Berklee College of Music di Boston, la produzione di un singolo e la realizzazione di un videoclip, nonché l'ambitissimo titolo di Artist of the Year 2024.