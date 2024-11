"Buffalo Kids" in simulcast presso il Cinema Zambra con i registi, unica opportunitÃ  per l'Abruzzo

Juan Jesús García Galocha e Pedro Solís García, registi di Buffalo Kids, saranno in collegamento con gli spettatori per svelare i segreti del film domenica 24 ore 16:00 : in Abruzzo sarà il Cinema Zambra di Ortona (Ch) a dare questa opportunità al pubblico.

È il terzo appuntamento dell'anno con le proiezioni in simulcast nell'iniziativa Meta-Cinema di ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema). Il film di animazione Buffalo Kids arriva in 44 Sale della Comunità domenica 24 novembre alle ore 16:00. Un evento per tutta la famiglia, per i cinefili in erba e i loro genitori. Il film sarà introdotto in diretta da un breve intervento dell'attore Giovanni Scifoni, che rifletterà sul tema dell'adozione e dell'uguaglianza.

Subito dopo arriverà la sorpresa più grande: i registi Juan Jesús García Galocha e Pedro Solís García raggiungeranno tutte le sale che hanno aderito all'evento in collegamento dalla Spagna e racconteranno le origini del film e spiegheranno come si parte da zero a realizzare una storia come questa, come funziona il processo di animazione. Presenteranno inoltre il cortometraggio che ha ispirato Buffalo Kids e interagiranno con il pubblico.

Alle 16:30 ci si immergerà nell'avventura di Mary e Tom, due fratelli irlandesi giunti a New York City nel 1886. Attraverseranno il paese in un viaggio pieno di avventura a bordo dell' "Orphan train" dove incontreranno un nuovo amico che gli cambierà per sempre le loro vite. Insieme dovranno sconfiggere i malvagi, diventando eroi inaspettati.

Buffalo Kids è un film solare, per tutte le età, che parla di amicizia, di diversità, di buone azioni e di solidarietà. Le sale ACEC lo propongono convinte del valore del suo messaggio, per un'esperienza di cinema che non rimane sullo schermo, ma che stimolerà la fantasia e la creatività degli spettatori grazie all'interazione con chi racconta le storie.

ACEC vuole sostenere con l'iniziativa Meta-Cinema lo sviluppo di un nuovo pubblico di giovani appassionati, favorendo la diffusione della cultura cinematografica attraverso esperienze di sala uniche e indimenticabili. Attraverso la tecnologia le tante sale aderenti diventeranno per un pomeriggio come un unico cinema esteso lungo tutta l'Italia. Una comunità di sale, per le Sale della comunità.

il Cinema Zambra di Ortona ringrazia Warner Bros per il supporto e la collaborazione all'organizzazione dell'evento.