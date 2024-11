UNA BRUTTA PARTITA , UNA BRUTTA ED INASPETTATA SCONFITTA DELL'ORTONA IN CASA

Le aspettative su questa gara tra le mura amiche dell'Ortona contro la Elicese erano assolutamente positive ma il risultato purtroppo e' stato raggelante . I gialloverdi hanno lasciato l'intera posta posta in palio dei tre punti agli ospiti che hanno disputato un incontro ordinato ma nulla più . Nel contempo però va detto che nemmeno la squadra di Colussi ha brillato anzi e' parsa farraginosa , arruffona , senza trame fluide , senza esprimere un gioco che potesse sfociare almeno in occasioni ripetute di rete . Purtroppo nulla di tutto cio' , anzi le poche occasioni create , quelle vere si riducono a due , una con Criscolo al 25' pt. quando si e' presentato tutto solo davanti al portiere avversario ma fallendo facendoselo parare e l'altra con Napoletano al 29' s.t. che di testa ha colpito la traversa .

La gara onestamente non e' stata piacevole , l'Ortona al 3' pt. ha letteralmente regalato la rete all' Elicese che ha approfittato di uno svarione collettivo di tutta la difesa che si era fermata pensando che l'arbitro interrompesse il gioco per sanzionare una simulazione in area dell'attaccante avversario , ingenua supposizione che favoriva la conclusione in rete con un tiro non irresistibile ma che il portiere non e' riuscito a respingere , in questa occasione devo dire che De Deo non e' apparso impeccabile .

La reazione della squadra gialloverde si e' limitata ad una pressione senza però sfociare con un vero gioco che potesse davvero creare opportunità di rete tranne quella di Criscolo al 25' . Il centrocampo non e' riuscito ad avere una vera supremazia e si sa benissimo che quando non si ha davvero il comando delle operazioni le difese avversarie hanno sempre la meglio ed infatti abbiamo assistito a continui lanci fatti da Caporale ( difensore ) a difesa avversaria schierata e quindi facile preda dei difensori .

Oggi la delusione e' stata massima in quanto si pensava che l'avvicendamento degli allenatori avrebbe dato linfa vitale invece e' successo il contrario nel senso che la squadra e' apparsa si vogliosa ma confusionaria che ha portato solo ad una supremazia territoriale importante ma assolutamente sterile .

La coppia d'attacco con i due centravanti Paravati e Criscolo hanno perlopiù giocato uno affianco all'altro togliendosi spazio a vicenda e rendendo oltremodo sterile la fase offensiva . Credo che ambedue nella posizione che hanno occupato oggi sia da rivedere in quanto si ha bisogno di un attaccante che apra gli spazi e non provochi intasamento nella zona centrale che non fa altro che favorire la difesa avversaria . Criscolo l'ho visto abbastanza abulico e più volte mi e' sembrato che battibeccasse con Paravati , questo probabilmente ha aggravato di più la loro prestazione che e' stata sostanzialmente insufficiente .

Credo che Mister Colussi abbia bisogno di più tempo per conoscere i nuovi arrivati e farli rendere al meglio e quindi non bisogna fasciarsi la testa e proiettarsi alle prossime gare con più entusiasmo ed abnegazione , non credo proprio che l'Ortona vista oggi abbia espresso tutto il potenziale del suo valore ma anzi e' stato nettamente al di sotto , quindi rimboccarsi le maniche e' un dovere di tutta l'area tecnica a cominciare dai calciatori che devono fare un salto rispetto ad oggi altrimenti si finisce nell'anonimato .

Naturalmente nonostante la non bella gara disputata i casalinghi non meritavano affatto di perdere , quantomeno la minima moneta sarebbe stata un pareggio ma sappiamo benissimo che la dea bendata a volte fa pendere la bilancia in un verso o per l'altro , oggi ci ha voltato le spalle .

Formazione Ortona

1-De Deo v. 5.5 un tiro un goal , poco attento nella circostanza , nei primi 20 ‘ un po’ stralunato , poco attento nei passaggi ai compagni di quadra .

2-Del Greco v. 5.5 non ha disputato una buona gara , poco incisivo nello spingere in avanti , poco preciso e attento .

3-Palmaricciotti v. 5.5 non una buona gara , un po' pasticcione , senza aiutare l'attacco in nessuna maniera visto che gli attaccanti avversari non avevano consistenza .

4-Giandonato v. 5.5 lo conosco troppo bene per non vedere che oggi e' stato insufficiente , forse la peggior gara disputata finora .

5-Di Castelnuovo v. 6.5 forse il migliore in campo , gioca in modo elementare e quindi efficacie , ordinato e con piglio di guardare e fare cio' che serviva , una sorpresa piacevole .

6-Caporale v.5.5 Distratto e disattento nel concedere il primo goal , se l'arbitro non fischia deve giocare , poi non può recriminare nulla . I suoi lanci a difesa avversaria schierata sono stati preda facile dei difensori

7-Criscolo v. 5 abulico , poco reattivo , più volte battibecca con Paravati , oggi una delusione .

8-Schiedi v. 5.5 si e' impegnato come sempre ma con poca lucidità , anche lui ha contribuito ad una scarsa efficacia del centrocampo.

9-Paravati v. 5 evanescente , impalpabile , un fantasma , spero sia solo una forma fisica precaria , assolutamente scarso il suo contributo finora .

10-Selvallegra v. 5.5 lontano parente del giocatore che conosciamo , anonimo e inconcludente , una marea di passaggi sbagliati.

11-Konda v. 5.5 impegno , corsa a volte senza costrutto , non vede il gioco ma questo lo sappiamo , oggi inconsistente .

18-Napoletano v. 6 oggi sufficiente , si e' anche fatto trovare per concludere di testa ma la traversa gli ha negato la rete .

20-Rosati v. 5.5 forse il suo ingresso doveva essere anticipato .

allenatore Colussi v.6 non conosceva appieno tutti i giocatori , evidentemente il poco tempo a disposizione non gli ha permesso di catechizzarli a dovere come lui ha dimostrato di saper fare lo scorso anno .

Amerigo Gizzi