Lunedì 11 novembre le commemorazioni per la Giornata del Ricordo

Lunedì 11 novembre a Ortona le cerimonie per rendere omaggio al coraggio e al sacrificio dei Canadesi che hanno combattuto per la liberazione dell'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare i 26.000 feriti e i circa 6.000 morti, tra cui i 1375 caduti per liberare la città di Ortona nel 1943.

Alle 09:20, avrà luogo in Piazza degli Eroi Canadesi, una breve cerimonia per la deposizione di una corona commemorativa al Monumento Il Prezzo della Pace.

Alle 10:30, presso il Cimitero di Guerra del Fiume Moro, la cerimonia della Giornata del Ricordo. Sarà concertata dal direttore e dagli studenti del Canadian College di Lanciano che da anni tengono viva la fiamma del ricordo. Sarà una toccante e coinvolgente celebrazione che prevede l’esecuzione degli inni nazionali, l’allocuzione dell’Ambasciatrice del Canada in Italia Elissa Golberg, la lettura dell’Atto di memoria e Impegno a Ricordare, le preghiere, i due minuti di silenzio, la Sveglia e la deposizione delle corone al Monumento ai caduti.

Insieme all’Ambasciatrice Golberg saranno presenti il Tenente Generale Peter K. Scott, Vice Comandante Comando Congiunto delle Forze di Napoli, l’Addetto militare delle FF.AA. Canadesi Colonello Julien Richard, il Colonnello onorario delle Prime Nazioni John Newman, il Ranger Onorario e artista Jean Miso, il Commissario straordinario di Ortona dottor Gianluca Braga, autorità locali, membri delle forze armate di Italia e degli Stati Uniti d’America, studenti, cittadini canadesi e italiani, e rappresentanti delle associazioni locali, uniti nel rendere omaggio a chi ha dato la vita per la pace e la libertà.

La Giornata del Ricordo rappresenta un momento di profonda riflessione e riconoscenza, che rafforza il legame speciale e duraturo tra l’Italia e il Canada, e tra Ortona e il Canada. Questo rapporto è fondato sul sacrificio condiviso durante la battaglia di Ortona, nota come la "Piccola Stalingrado" per la sua intensità e per le numerose perdite, e continua oggi attraverso le nuove generazioni italiane e canadesi.

Lunedì 11 novembre “Ricordiamo migliaia di coraggiosi canadesi, indigeni e non, che hanno combattuto contro l'autoritarismo e per la democrazia, contro la paura e per la speranza, contro l'odio e il razzismo e per i diritti umani” - sottolinea l’Ambasciatrice Golberg.

“Con la gente di Ortona, onoriamo un legame che persiste nel tempo, per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della memoria storica.”

Infine, chiosa l’Ambasciatrice “abbiamo la responsabilità di opporci all'aggressione e al terrorismo, di evitare la compiacenza e l'indifferenza, di mostrare gentilezza, di difendere la dignità di ciascuno e di agire per la pace.”

“ L’11 novembre è la giornata in cui gli Ortonesi rendono omaggio, con la visita al cimitero del fiume Moro, ai giovani Canadesi morti per liberare la città.

Nonostante i tanti anni trascorsi, il ricordo del grande sacrificio compiuto dal popolo canadese è ancora vivo nel cuore di ognuno. - In quei giorni tragici del '43, in cui il destino della città è stato scritto, - ricorda il Commissario straordinario di Ortona dottor Gianluca Braga- si sono poste le basi di un profondo rapporto d’amicizia, basato sui valori della pace e della fratellanza. Valori che spetta a noi oggi difendere e riaffermare costantemente, anche in nome dei tanti giovani venuti qui a combattere per gli ideali di libertà e democrazia"



“ È dunque , con sincera emozione - assicura il Dottor Braga - che Ortona accoglierà l'Ambasciatrice del Canada in Italia Elissa Golberg, unitamente alle altre autorità e a tutti coloro che interverranno alla cerimonia, che costituisce un appuntamento fondamentale all'insegna della memoria storica e dell'omaggio ai caduti per la liberazione del nostro paese. ” ”

Ortona e il Canada sono unite da oltre 80 anni da una memoria collettiva che ha gettato le basi per un'amicizia solida, trasformando la storia di guerra in un’opportunità di dialogo e di costruzione di pace.