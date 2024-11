In pensione Ercole Ranalli, il medico del 'cibo sano'

“Pronto a partire per una nuova dimensione di vita”: è senza dubbio originale il modo di Ercole Ranalli di annunciare il suo pensionamento, dopo aver diretto il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione per 29 anni, sul totale dei 36 trascorsi alle dipendenze della Asl Lanciano Vasto Chieti.

E tanto per ribadire il concetto della partenza, invia come saluto un’immagine che lo ritrae nell’atto di salire su un bus, con destinazione… segreta!

Medico e sindacalista, è stato un riferimento importante sul territorio per tutti gli aspetti legati alla nutrizione, ma è giusto ricordare, in questa occasione, la particolare attenzione dedicata ai bambini e al regime alimentare adottato nelle mense scolastiche, dove è stato condotto un lavoro importante sui processi di preparazione del cibo e sull’utilizzo di materie prime di qualità, meglio ancora se locali.

E allora, in tema di partenza, a Ercole Ranalli giungono gli auguri per un buon cammino della Direzione Asl, unitamente al ringraziamento per aver svolto la propria attività in tanti anni con impegno e passione.