Diabete infantile, la Asl Lanciano Vasto Chieti promuove l'inclusione scolastica

L’inserimento scolastico di un bambino affetto da diabete pone spesso specifiche e numerose criticità. D’altra parte, l’inclusione efficace, già a partire dall’età prescolare, è molto importante per il corretto sviluppo psicologico e sociale del bambino.



Per favorire una piena integrazione dei piccoli pazienti, la Asl Lanciano Vasto Chieti, attraverso il Servizio regionale di Diabetologia pediatrica, di cui è responsabile Stefano Tumini, ha organizzato un evento formativo dedicato agli asili nido e alle scuole dell’infanzia.

L’incontro si terrà lunedì 11 novembre (ore 16.30) nel Teatro comunale di Bucchianico su iniziativa della docente Monica Capodicasa e sarà trasmesso in diretta streaming grazie alla collaborazione con la Federazione italiana scuole materne (Fism Lecco), garantendone così la diffusione a livello nazionale.



La diabetologia pediatrica dell'ospedale di Chieti opera da anni affinché l’inserimento del bimbo diabetico nelle scuole del territorio possa avvenire in modo sicuro, senza creare allarmismi tra gli operatori scolastici o nella famiglia, favorendo la migliore integrazione del bambino e il suo adattamento in ambito scolastico.



Per partecipare all'evento in presenza o seguire la diretta streaming è possibile iscriversi al seguente link.



Le scuole elementari, medie e superiori abruzzesi interessate a organizzare sessioni formative dedicate a docenti e personale ata possono inviare un'email all'indirizzo di posta elettronica diabetologia.pediatrica@asl2abruzzo.it .