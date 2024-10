Cresce l'adesione e la mobilitazione delle sindache e dei sindaci abruzzesi per chiedere al governo di rivedere i tagli ai comuni in legge di bilancio.

In 57 hanno firmato la lettera indirizzata a Palazzo Chigi. Una delegazione regionale è stata incontrata questa mattina dal Prefetto di Chieti Gaetano Cupello, dietro loro richiesta.

Tra questi Angelo Radica, Sindaco del Comune di Tollo, Chiara Zappalorto, Assessora del Comune di Chieti, Ernesto Graziani, Sindaco di Paglieta, Massimo Tiberini, Sindaco del Comune di Casoli, Enzo Orfeo, Vicesindaco di Atessa, Alessandro Paglia, Direttore ALI Abruzzo.





La delegazione ha rappresentato al prefetto la preoccupante situazione in cui versano i bilanci comunali, chiedendo di veicolare la disponibilità al governo nazionale nella ricerca di alternative che tutelino il diritto dei cittadini a ricevere i servizi di base. La legge di bilancio 2024, prevede infatti tagli per il comparto che ammontano a 4 miliardi di euro nel triennio, con 570 milioni per il 2025, di cui 140 milioni saranno a carico di Comuni Province.





“ Tali provvedimenti rischiano di compromettere seriamente la stabilità finanziaria di molti comuni abruzzesi, che già faticano a far fronte alle esigenze quotidiane di gestione e a garantire i servizi essenziali per i cittadini, come la manutenzione delle infrastrutture, l’assistenza sociale, i trasporti e l’istruzione pubblica. - sottolineano le sindache ed sindaci abruzzesi della delegazione - Le continue riduzioni dei trasferimenti statali stanno mettendo in pericolo la tenuta economica degli enti locali, costringendoli a operare tagli sui servizi alle persone e a ridurre gli investimenti sul territorio. Si tratta di scelte politiche e, la politica deve tener conto dei cittadini su cui si scaricano questi tagli. “





Il testo della lettera :

Al Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello Al Governo italiano; Ai membri del Senato della Repubblica; Ai membri della Camera dei Deputati; I sottoscritti Sindaci e Sindache d’Abruzzo manifestano profonda preoccupazione e assoluta contrarietà al taglio delle risorse destinate ai Comuni, previsto dalla Legge di Bilancio 2024, che ammonta a 4 miliardi di euro nel triennio, con 570 milioni per il 2025, di cui 140 milioni saranno a carico di Comuni Province e Città Metropolitane, che aumenteranno a 290 milioni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni nel 2029. Tali provvedimenti rischiano di compromettere seriamente la stabilità finanziaria di molti comuni italiani, che già faticano a far fronte alle esigenze quotidiane di gestione e a garantire i servizi essenziali per i cittadini, come la manutenzione delle infrastrutture, l’assistenza sociale, i trasporti e l’istruzione pubblica. Le continue riduzioni dei trasferimenti statali stanno mettendo in pericolo la tenuta economica degli enti locali, costringendoli a operare tagli sui servizi alle persone e a ridurre gli investimenti sul territorio. Molti Comuni inoltre sono in ulteriore sofferenza perché attendono da troppo tempo di riavere indietro dal Governo nazionale le somme anticipate per i progetti del PNRR. Chiediamo pertanto al signor Prefetto di rappresentare questa istanza al Governo nazionale, affinché si presti maggiore attenzione agli enti locali, una articolazione fondamentale dello Stato sui territori. Ci auguriamo che si avvii un dialogo costruttivo con gli enti locali, con l’intenzione di rivedere queste scelte, non solo interrompendo i tagli, ma anche prevedendo con pagamenti tempestivi, in modo da rafforzare la capacità dei comuni di sostenere la crescita economica locale e di garantire servizi di qualità ai cittadini. Con profonda stima e rispetto Chieti, lì 31 ottobre 2024

Le Sindache e i Sindaci dei Comuni d’Abruzzo 1. Acciano – Fabio Camilli 2. Aielli – Enzo Di Natale 3. Alanno – Oscar Pezzi 4. Altino – Vincenzo Muratelli 5. Arielli – Catia Benarrivato 6. Atessa – Giulio Sciorilli Borrelli 7. Barisciano – Fabrizio D’Alessandro 8. Bellante – Giovanni Melchiorre 9. Bomba – Raffaele Nasuti 10. Canosa Sannita – Costanza Berardi 11. Cansano – Luca Malvestuto 12. Carpineto Sinello – Antonio Colonna 13. Casacanditella – Alessandro Monaco 14. Casoli – Massimo Tiberini 15. Castiglione Messer Marino – Silvana Di Palma 16. Castiglione Messer Raimondo - Vincenzo D’Ercole 17. Chieti – Diego Ferrara 18. Civitella Messer Raimondo – Danilo D’Orazio 19. Colledimezzo – Christian Simonetti 20. Crognaleto – Orlando Persia 21. Fontecchio – Sabrina Ciancone 22. Francavilla al Mare – Luisa Ebe Russo 23. Gagliano Aterno – Luca Santilli 24. Gessopalena – Mario Zulli 25. Gissi – Agostino Chieffo 26. Giuliano Teatino – Nicola Andreacola 27. Lama dei Peligni -Tiziana Di Renzo 28. Lentella – Marco Mancini 29. Lettomanoppello – Simone Romano D’Alfonso 30. Mosciano Sant'Angelo – Giuliano Galiffi 31. Moscufo – Pietro Di Pietro 32. Opi – Antonio Di Santo 33. Paglieta – Ernesto Graziani 34. Palena – Claudio D’Emilio 35. Palmoli – Giuseppe Rosario Masciulli 36. Pennapiedimonte – Rosalina Di Giorgio 37. Pescocostanzo – Roberto Sciullo 38. Pettorano Sul Gizio – Antonio Carrara 39. Penna Sant’Andrea – Nicola Salini 40. Pineto – Alberto Dell’Orletta 41. Pizzoli – Giovanni Anastasio 42. Quadri – Assunta Fagnilli 43. Rocca San Giovanni – Fabio Caravaggio 44. Roccascalegna – Domenico Giangiordano 45. San Valentino in Abruzzo Citeriore – Antonio D’Angelo 46. San Vincenzo Valle Roveto – Carlo Rossi 47. Scanno – Giovanni Mastrogiovanni 48. Spoltore – Chiara Trulli 49. Sulmona – Gianfranco Di Piero 50. Tollo – Angelo Radica 51. Torano Nuovo – Anna Ciammariconi 52. Torre de Passeri – Giovanni Mancini 53. Valle Castellana – Camillo D’Angelo 54. Vasto – Francesco Menna 55. Villa Celiera – Domenico Vespa 56. Torricella Peligna – Carmine Ficca 57. Monternerodomo – Angelo Piccoli

