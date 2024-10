Costa dei Trabocchi: affidata la progettazione di 9 interventi a contrasto dell'erosione costiera della Via Verde per 11,3mln

Sono stati affidati gli incarichi per lo studio e la progettazione degli interventi a contrasto dell'erosione lungo la costa frentana dei Trabocchi, nel tratto compreso tra Ortona a Vasto. I nove interventi previsti dalla Provincia di Chieti e finanziati dalla Regione Abruzzo per 11.305.000 euro prevedono azioni di manutenzione e ripristino delle difese costiere esistenti a protezione delle aree più colpite dall'erosione. L'obiettivo è preservare e garantire la sicurezza e la continuità della Via Verde della Costa dei Trabocchi, l'infrastruttura ideata e realizzata dalla Provincia di Chieti che attende di essere completata nei tre tratti ancora interrotti di Lago Dragoni, Casalbordino e Vasto via Osca. Su questi tre interventi importanti per il completamento della Via Verde le rispettive amministrazioni locali interessate sono in attesa che i fondi stanziati dalla Regione Abruzzo vengano trasferiti per dare il via alle procedure per l'esecuzione dei lavori.

Di seguito, i nove interventi programmati con i rispettivi importi finanziati per cui sono state affidate le progettazioni:

1. Ortona nord – € 2.600.000

2. Ortona, loc. Acquabella – € 570.000

3. San Vito Chietino – € 3.000.000

4. Rocca San Giovanni, loc. Vallevò – € 465.000

5. Rocca San Giovanni, loc. Cavalluccio – € 470.000

6. Fossacesia – € 1.000.000

7. Torino di Sangro, loc. Lago Dragoni – € 1.700.000

8. Vasto, loc. Punta Aderci – € 500.000

9. Vasto, loc. Punta Aderci (ulteriore intervento) – € 1.000.000

"Abbiamo già effettuato diversi sopralluoghi tecnici e gli uffici hanno proceduto all'affidamento degli incarichi di progettazione alle professionalità necessarie, tra cui i geologi, per pensare soluzioni efficaci e specifiche per ciascun tratto costiero. - commentano i consiglieri delegati alla Via Verde Angelo Radica e Alessandro La Verghetta. - La Provincia di Chieti ringrazia la Regione Abruzzo per il supporto e per i fondi erogati per far fronte all'avanzare dell'erosione che mette a rischio la Via Verde: l'obiettivo comune è tutelare e valorizzare questa grande infrastruttura ambientale, essenziale per la tutela del patrimonio naturale e turistico della costa frentana dei Trabocchi",