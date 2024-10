"Sfida Di Cartello" tra la Sieco Akea Ortona e la JV di Gioia Del Colle

Una gara da dimenticare, conclusasi con una sconfitta per tre set a zero, quella contro la Romeo Sorrento nell'ultima giornata di campionato. Una gara che gli impavidi hanno tutta la voglia di vendicare, avversari permettendo. Anche se non esistono vere e proprie squadre cuscinetto in questo campionato di Serie A3, la Sieco Akea Ortona continua la striscia delle temibili avversarie ospitando, domenica 27 ottobre, alle ore 19.00 ancora una delle candidate al salto di categoria: La JV Gioia Del Colle.

I pugliesi hanno già incrociato la strada dei Ragazzi Impavidi per due volte durante il precampionato. Alla prima occasione, la Sieco Akea, pur lottando ad armi pari, non è riuscita a portare a casa neanche un set, ma i parziali raccontano di una gara equilibrata e incerta fino alla fine: 25-21, 25-23 e 25-23. Una manciata di giorni dopo, le due squadre si sono incontrate ancora, a campi invertiti, e la Sieco Akea l'ha spuntata per 3-2. Ancora una volta, i parziali raccontano di una gara equilibrata e godibile: 25-19, 23-25, 25-27, 25-20, 15-11. Domenica, però, si farà sul serio e sul piatto pesano tre importantissimi punti che entrambe le squadre bramano fare propri.

Tanti i punti di forza della JV Gioia del Colle, a partire dagli schiacciatori Milan e Mariano, passando per la diagonale formata dal palleggiatore Longo e dall'opposto Vaskelis, fino ad arrivare al paio di alte torri al centro che si chiamano Persoglia e Cester. Insomma, non un compito facile per gli ortonesi contro una Gioia Del Colle uscita vincitrice al tie-break nel derby pugliese con Castellana Grotte.

Tutto OK per quanto riguarda il Fronte ortonese. La squadra si è allenata al massimo sotto la guida di Coach Denora, intenzionati a rettificare quelle dinamiche che non hanno ben funzionato durante l'ultima gara: «Domenica ci aspetta la classica sfida di cartello. Vogliamo rifarci dalla prestazione opaca di domenica scorsa e siamo anche curiosi di confrontarci con la favorita per capire sul campo la differenza tra noi e loro. Dobbiamo approcciare la gara con molta umiltà, incassare i colpi quando ci saranno e spingere sull'acceleratore nei momenti positivi. Ci vorrà attenzione nei primi tocchi e sicuramente coraggio in attacco. Poi la priorità è regalare una bella partita ai nostri tifosi che spero saranno numerosi.»

Il fischio di inizio per questa gara, che precede due trasferte consecutive, è previsto alle ore 19.00 e sarà diretta dalle signore Tundo Virginia (Bologna) e Proietti Deborah (Perugia).