Altro caso di Dengue,il paziente Ã¨ residente a Villa Grande

Dopo il caso di febbre Dengue registrato nel quartiere di Fonte Grande,un nuovo caso è stato segnalato, questa volta, a Villa Grande.

Occorrerà dunque avviare un intervento di disinfestazione anche in questa porzione di territorio.

Sono al momento 11 i casi complessivi accertati e distribuiti per lo più nel centro abitato e registrati nel periodo compreso tra il 5 settembre e il 24 ottobre

Tutti i dettagli, compresa la planimetria dell'area interessata, sono contenuti nell'ordinanza del Commissario straordinario consultabile a questo link:

https://comune.ortona.ch.it/it/documenti/casi-di-arbovirosi-da-virus-dengue-provvedimento-contingibile-ed-urgente-di-disinfestazione-nel-comune-di-ortona-2



La disinfestazione a Villa Grande prenderà il via questa sera a partire dalle 21 fino a mezzanotte e mezza e per tre sere consecutive come prevede il protocollo.