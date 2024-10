La Presidente di Anffas Ortona invitata al G7 Italia 2024 Inclusione Disabilità dal 14 al 16 ottobre 2024

La Presidente di Anffas Ortona, Nadia La Torre, è stata ufficialmente invitata a partecipare al prestigioso G7 Inclusione e Disabilità, che si è tenuto dal 14 al 16 ottobre 2024 ad Assisi ed è proseguito presso il Castello di Solfagnano. Questo importante appuntamento internazionale ha visto riuniti i rappresentanti dei principali Paesi del G7 per discutere delle politiche a favore delle persone con disabilità e promuovere l'inclusione sociale su scala globale.

Dall' Anffas Ortona “ grande soddisfazione per il ruolo di primo piano che l’Italia ha svolto nell’ambito del G7 Inclusione e Disabilità. E in particolare nella stesura della Carta di Solfagnano. ” sottolineando come “ questo evento ha rappresentato un momento di svolta nell’affermazione dei diritti delle persone con disabilità a livello internazionale”

“Siamo onorati di aver partecipato a un evento di tale rilevanza internazionale – ha dichiarato la Presidente di Anffas Ortona, Nadia La Torre – e di aver rappresentato la nostra comunità in un contesto che ha dato voce alle persone con disabilità che sono state vere protagoniste di questo G7.

L'invito diretto della Ministra Alessandra Locatelli ha rappresentato un riconoscimento del costante impegno di Anffas Ortona che, attraverso le attività del laboratorio Experimenta, esprime da oltre vent’anni un modello innovativo di inclusione sociale e lavorativa, la stessa ha voluto che, per il Galà delle delegazioni del 15 ottobre presso il Castello di Solfagnano, il nostro laboratorio Experimenta Carta fatta a mano producesse i menù che ogni ospite ha trovato al proprio posto sul tavolo imbandito.

Ci auguriamo che questo summit sia stata un'occasione per rafforzare il dialogo tra i Paesi e stimolare azioni concrete che migliorino la vita delle persone con disabilità in tutto il mondo.”

Anffas Ortona è una delle sedi locali dell'Associazione Nazionale di Famiglie e di Persone con Disabilità Intellettiva e disturbi del neurosviluppo, attiva nel fornire supporto, servizi e sensibilizzazione su temi legati alla disabilità. " Con oltre 20 anni di esperienza - ricordano dall'Anfas - lavoriamo quotidianamente per l’inclusione e il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. “