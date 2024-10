Presentato il Musical "80 Voglia di… 80!" al Teatro Tosti di Ortona

Si è tenuta oggi presso il Teatro Tosti di Ortona la presentazione al pubblico e alla stampa del musical "80 Voglia di… 80!", un viaggio entusiasmante e colorato attraverso i mitici anni Ottanta.

Alla presenza del regista e coreografo Fabrizio Angelini,

del direttore musicale Gabriele de Guglielmo,

è stato svelato uno spettacolo che promette di far rivivere le atmosfere, la musica e i miti di un decennio indimenticabile.

Scritto da Gianfranco Vergoni

da un’idea di Paolo Ruffini, il musical vede la partecipazione straordinaria

di Manuel Mercuri,

performer, acrobata, ballerino e content creator internazionale con oltre 38 milioni di follower tra TikTok, Instagram e YouTube.

La trama dello spettacolo segue le avventure di uno studente liceale di oggi, alternativo e ribelle, in attesa dell'esito scolastico di fine anno. Manipolando un Cubo di Rubik si ritrova magicamente catapultato indietro nel tempo di 40 anni. Qui incontra i suoi professori, ora giovani come lui, e viene coinvolto nell'organizzazione di un concerto con le più famose hit del momento per la fine dell'anno scolastico. Questo viaggio gli permette di conoscere meglio i suoi insegnanti e di scoprire che anche loro hanno vissuto l'adolescenza con le sue sfide e passioni.

Con un repertorio musicale che spazia dai Duran Duran agli Wham, dagli Europe a Whitney Houston, senza dimenticare icone italiane come i Ricchi e Poveri e Heather Parisi, lo spettacolo offre un'esperienza coinvolgente per tutte le generazioni. Sul palco, insieme a Manuel Mercuri, una compagnia di 10 scatenati performer interpreta la doppia veste di professori dei giorni nostri e allievi degli anni '80, cantando esclusivamente dal vivo, recitando e ballando.

Il Maestro Angelini, presentando lo spettacolo, ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Divertimento intelligente” sono state da sempre le parole d’ordine della Compagnia dell’Alba. Questa volta vi catapultiamo negli anni ’80 insieme al nostro protagonista, Manuel Mercuri, per far rivivere quegli anni a chi li ha vissuti soprattutto attraverso le canzoni dell’epoca, arrivata però fino ai nostri giorni grazie a degli evergreen che anche i più giovani conoscono. Dunque, un’esplosione di musica e coreografie per tutti, con Manuel e gli altri straordinari 10 interpreti in un musical scoppiettante che forse non riuscirà a tenervi fermi nelle poltrone…”

"80 Voglia di… 80!" è prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo come ha dichiarato Gabriele de Guglielmo “La gioia della musica degli anni 80 parla da sola, con tutta l’allegria e la gioia di quelle note, un progetto diverso dai precedenti, stimolante, intrigante… un juke-box Teatrale di tutto rispetto valorizzerà giovani talenti del musical italiano e del nostro territorio. grazie alla produzione del TSA che da 124 anni sostiene la nostra attività”.

Nell'occasione è stato presentato il cast

L'anteprima nazionale di "80 Voglia di… 80!" si terrà al Teatro Tosti di Ortona nelle seguenti date:

Venerdì 25 ottobre alle ore 21:00

Domenica 27 ottobre alle ore 18:00



I biglietti sono già in vendita presso il botteghino del Teatro dal martedì al sabato (MAR – MER -VEN pomeriggio 17.30-19.30 – GIOV – SAB mattina 10.30-12.30) oppure Online sul circuito Ciaotickets.