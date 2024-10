Grave lutto in casa Victoria Cross

Un ricordo del Presidente Giampiero Misci

CIAO BRUNO

Non è facile trovare le parole ma, con le lacrime agli occhi, devo trovare la forza per farlo.

Sapevamo che da un po' di tempo stavi lottando con tutte le tue forze per sconfiggere quel male che ti aveva colpito ma quando stamattina mi è arrivata la telefonata mi è crollato il mondo addosso, anche perché alla morte non si è mai preparati.

Venerdì scorso mi hai chiamato dall' ospedale di Pescara dicendomi " Preside' domani voglio tre punti a Celenza " e ti ho risposto che sarebbe stata dura con la promessa che ci rivedevamo domenica allo stadio per la gara in casa e invece...

Nonostante stavi giocando una " partita " importante, non avevi fatto mai mancare il sostegno alla tua squadra, sì perché era la tua squadra del cuore.

Ci siamo divertiti tanto insieme in questi anni che sei stato al nostro fianco, la Victoria Cross era diventata la tua famiglia, nel vero senso della parola, tutti ti volevano bene, ti adoravano.

I tuoi video messaggi fanno parte della storia del nostro Club, un marchio indelebile che ci porteremo dietro per sempre.

Ricordo benissimo che il nostro caro amico Claudio Piccinini aspettava il nostro video altrimenti non andava a dormire.

Quante risate insieme ci siamo fatti e di tutto questo ne vado orgoglioso di aver contribuito a tutto ciò, a darti quella felicità che forse ti era mancata negli anni passati e queste sono le vittorie che piu' mi rendono felice, molto piu' di quelle sul campo.

Domenica scenderemo in campo in dodici perché tu sarai al nostro fianco e lo sarai per sempre.

Chiudo come piaceva fare a te ad ogni fine video messaggio " e sempre FORZA VICTORIA CROSS ".

CI MANCHERAI BRUNO ❤️??