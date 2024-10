La Sieco Service Akea Ortona Debutta in Casa contro i laziali della Vidya Viridex Sabaudia Domenica, 13 ottobre, alle ore 18.00 presso il Palasport di Ortona

Terminata una ricca pre-season di allenamenti congiunti si comincia a fare sul serio. Domenica, 13 ottobre, alle ore 18.00 presso il Palasport di Ortona si aprirà il sipario bianco-azzurro sul nuovo campionato 2024/2025.

Alla prima, gli Impavidi incontreranno la Vidya Viridex Sabaudia, formazione laziale che dopo aver conquistato la permanenza in Serie A3 lo scorso anno, si è rafforzata in estate per ben figurare in questa nuova e alquanto competitiva stagione.

Gli innesti di giocatori di indubbio spessore quali Mazzon e Ruiz, abbinati alla conferma del talentuoso opposto Onwuelo rendono la Vidya Viridex Sabaudia un avversario temibile da affrontare con la massima concentrazione. «Sabaudia è una squadra insidiosa, da non sottovalutare», dice Coach Francesco Denora. «Gli avversari hanno mantenuto la spina dorsale dello scorso anno confermando la diagonale, il Libero e il Coach. Sicuramente vorranno ripartire dall'entusiasmo generato del buon finale di stagione dello scorso anno».

Buona la pre-season della Sieco Service Akea Ortona che ancora in fase di rodaggio ha dimostrato di avere stoffa da prima della classe incappando in una sola prestazione opaca contro i cugini dell'Abba Pineto di Serie A2 quando, a loro discolpa, i ragazzi ortonesi erano reduci da importanti carichi di lavoro in palestra. All'alba della giornata d'esordio, però, la curva della forma fisica è in crescita, come confermato da Denora: «Arriviamo alla prima giornata pronti sia fisicamente che tecnicamente. Non sarà il nostro abito migliore, tuttavia. L'intento è quello continuare crescere durante tutto l'arco della stagione ma vogliamo da subito mostrare lo spirito che ci accompagnerà durante tutto l'arco di questo campionato. Sarà importante riuscire a rompere subito il ghiaccio e giocare con la giusta pazienza».

Nessuna curiosità statistica da mostrare se non quella che domenica sarà la prima volta tra queste due squadre.

Il match di domenica non rappresenta solo l'inizio di una nuova stagione, ma anche l'inizio di un percorso dedicato alla memoria di Tommaso Lanci, storico presidente della Sieco Service Akea. Ogni punto, ogni vittoria, sarà un tributo al suo impegno e alla sua passione per la pallavolo. La squadra, insieme a tutti i tifosi, lo porterà nel cuore durante ogni sfida.