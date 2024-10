Casi di virus Dengue: al via dalla serata di giovedÃ¬ 10 ottobre la disinfestazione nel centro abitato

Vista l'attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione del virus Dengue in città, il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo - Servizio Prevenzione Sanitaria ha inviato una nota al Comune con cui si chiede di estendere i trattamenti adulticidi e larvicidi all'intero centro abitato sia sul suolo pubblico che nelle proprietà private.

Sono quattro attualmente i casi accertati di febbre Dengue nel Comune di Ortona.



l commissario straordinario Gianluca Braga ha dunque emanato un'ordinanza consultabile sull'albo pretorio:

https://comune.ortona.ch.it/it/documenti/rf-00-24-casi-di-arbovirosi-da-virus-dengue-provvedimento-contingibile-ed-urgente-di-disinfestazione-nel-centro-abitato-del-comune-di-ortona



mirata alla tutela della salute e dell'igiene pubblica e per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori e in particolare della zanzara tigre.



L'intervento verrà effettuato dalla Ecolan Spa nella serata di giovedì 10 ottobre a partire dalle ore 21.

Tutti i residenti, amministratori di condominio, operatori commerciali, gestori di attività produttive e tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni sono tenuti a consentire l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc.).

Nell'ordinanza sono contenute anche importanti norme di comportamento rivolte alla popolazione da tenere sia durante il trattamento che nei giorni a seguire.

CON ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 35 del 09/10/2024

SI DISPONE

• alla ditta ECOLAN SPA, con riferimento alla segnalata situazione epidemiologica relativa alla circolazione del virus Dengue nella Città di Ortona, l’intervento urgente di disinfestazione adulticida, larvicida e la ricerca ed eliminazione di focolai larvali, su tutto il centro abitato di Ortona, sia sul suolo pubblico che nelle proprietà private nella giornata del 10/10/2024;

• a tutti i residenti, amministratori di condominio, operatori commerciali, gestori di attività produttive ed in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nella zona sopra specificata, di consentire l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc.).

Durante il trattamento si raccomanda alla popolazione di: - restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio di aria; - tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica; - considerato che, per effetto deriva, i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere le verdure, la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica;

Dopo il trattamento si raccomanda di: - rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso; - procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento; - in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.