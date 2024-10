Postilli: la Provincia di Chieti era già intervenuta per il sistema di raccolta delle acque bianche e della fogna

Lunedì 7 ottobre nel corso di una diretta effettuata da Postilli alcuni residenti, coordinati dall'avv. Domenico Barbone Paolini, hanno illustrato delle problematiche che interessano la zona.

In merito ai problemi relativi al sistema di raccolta delle acque bianche e della fogna il Consigliere provinciale delegato al distretto 1 Ortonese, Angelo Radica, comunica che :

“ contrariamente a quanto affermato durante l’intervista con l’Avvocato Domenico Barbone Paolini si precisa che dalla Provincia di Chieti, su mio interessamento e su segnalazione dell’allora consigliera comunale Simona Rabottini e del ex consigliere comunale Fabrizio Leonzio, nel tratto di strada provinciale in località Postilli è stato eseguito un intervento di manutenzione straordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche e della fogna lo scorso Gennaio 2023 per un importo di circa 11.000,00 €. Contestualmente si è provveduto a spurgare l’intera fognatura, operazione ripetuta nei mesi successivi.”