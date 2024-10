Giornata mondiale della vista: giovedì 10 ottobre a Chieti Scalo visite oculistiche gratuite e momenti informativi.

Il Comitato Regionale Abruzzese dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB) ed il Centro di Eccellenza in Oftalmologia della Università ed ASL Chieti, anche quest'anno, aderiscono, alla giornata mondiale della vista, che si celebra ogni anno il secondo giovedì del mese di ottobre.

L'evento è promosso e finanziata dalla IAPB Italia Onlus (www.iapb.it) per richiamare l'attenzione sull'importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita.

Il messaggio scelto quest'anno per richiamare l'attenzione di istituzioni e cittadini affinché si investa nella prevenzione è: “L'ISTINTO CI PORTA A PROTEGGERE GLI OCCHI, LA PREVENZIONE CI AIUTA A FARLO ".

“Le malattie che minacciano la vista interessano milioni di persone in Italia", afferma il Presidente della IAPB Abruzzo Antonello Di Deo, “il rischio di perdere in parte o del tutto la capacità visiva è cresciuto negli ultimi anni con l’allungarsi della vita media. La prevenzione quindi è il modo migliore per conservare la vista per tutta la vita ".

Giovedì 10 ottobre, in Piazza G. Marconi a Chieti Scalo, il personale del Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia della Asl di Chieti e dell'Università “G. d'Annunzio” in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia diretta dal Professor Rodolfo Mastropasqua effettueranno visite di screening a bordo dell’unità mobile oftalmica messa a disposizione dalla IAPB Abruzzo e distribuiranno materiale informativo.

L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Chieti.

Testimonial d'eccezione dell'evento sarà la squadra di calcio FC CHIETI 1922 che farà visita durante la giornata all' unità mobile oftalmica.

“Basta un minuto per salvarsi la vista”, commenta il Prof Rodolfo Mastropasqua, “per prevenire il glaucoma, definito il ladro silenzioso della vista, è importante misurare la pressione dell’occhio, per la maculopatia retinica, invece è necessario eseguire un semplice test di Amsler, per l’ambliopia, il cosi detto occhio pigro dei bambini, una visita ortottica.

Queste patologie purtroppo essendo asintomatiche, se scoperte in ritardo non consentono un recupero del visus perso.

Per sensibilizzare la popolazione e fare pura prevenzione il Centro è a disposizione la mattina del 10 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ed il pomeriggio e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

