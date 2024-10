Giornata di lezione prova gratuita al Cinema Auditorium Zambra

in vista dell'avvio della Ut Factory, l'impresa Unaltroteatro di Lorenza Sorino ed Arturo Scognamiglio dà la possibilità agli interessati di partecipare ad una giornata di prova gratuita dei corsi prevista per il prossimo 10 ottobre dal pomeriggio presso il Cinema Auditorium Zambra (in via Don Bosco, 2).

Dalle 16.30 alle 17.30 c'è il corso di "Teatro young", per 14-18 anni: è un corso di recitazione in cui attraverso metodi base e gli esercizi teatrali si esplora la tecnica, le emozioni, il lavoro sul personaggio e sul proprio corpo come strumento.

Dalle 18.00 alle 19.00 c'è il "Romanzo lab", un corso di scrittura creativa condotto da Alice Rifelli (Edicola Edizioni) in collaborazione con la Scuola Macondo di Pescara; si tratta di un vero e proprio laboratorio di scrittura, un'officina creativa: uno spazio di sperimentazione, studio, confronto, in cui mettersi alla prova tramite l'esercizio costante, la rilettura, l'editing e l'autoediting.

Dalle 19.30 alle 20.30 è previsto il corso sulla "Lingua dei segni", un modo per imparare a comunicare attraverso un linguaggio che non ha suoni ma segni che contengono un mondo da conoscere. Il corso è condotto da Annarita Giancristoforo.





Durante la fascia oraria 21.00 – 22.00 invece ci sarà il "Teatro adulti e lettura espressiva": i due corsi sono differenti ma entrambi partono dalle tecniche teatrali

per esplorare se stessi; nel corso di teatro si affronta tutto a partire da se stessi e dalle proprie emozioni, nel corso di lettura si parte da un testo e si procede a partire da un brano scelto da ognuno per arrivare a se stessi.

Per chi ha già esperienza in teatro avanzato e vuole perfezionare la sua conoscenza nel campo della recitazione sia teatrale che cinematografica i corsi saranno tenuti da Arturo Scognamiglio e inizieranno a fine novembre in quanto è attualmente impegnato sul set di una importante produzione televisiva.

Il corso di teatro young e adulti ed il corso di lettura saranno tenuti dall'attrice e produttrice Lorenza Sorino.

Si tratta di una giornata organizzata per sperimentare i corsi, raccogliere le adesioni e le informazioni necessarie, le date di inizio dei singoli corsi saranno comunicate in seguito.