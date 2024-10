Fiaccolata in ricordo di Alex Arteni, Sabato 5 ottobre dalle ore 17 in Piazza San Francesco

Una fiaccolata in ricordo del diciottenne Alex Arteni, morto a soli 18 anni a causa di un incidente stradale il 5 settembre 2024.

Questa fiaccolata è voluta da un gruppo di mamme rimaste sconvolte da questo tragico evento e che vogliono:

PROGRAMMA DELLA FIACCOLATA - 5 OTTOBRE 2024

ORE 17.00 - Ritrovo presso Piazza San Francesco ad Ortona

ORE 17.30 - Partenza del Corteo che, scortati dalla Polizia Locale di Ortona, percorrerà Via Cavour, Via Dommarco, Via Massari e Via Beniamino De Ritis.

Qui è prevista una breve sosta sul luogo dell'incidente.

ORE 19.00 - Celebrazione di una Messa Vespertina presso la Chiesa di San Gabriele nel quartiere di Fontegrande.