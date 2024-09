La Sieco non si accende, al Pineto il memorial Antonio Pisciella

Con Del Vecchio assente per Ortona, la partenza della gara è alle 19.30. La Sieco, però, è sùbito nel pallone e ci rimarrà per tutto il resto della gara. Una prestazione eccezionale dei padroni di casa o una Sieco Akea eccezionalmente sotto tono? Probabilmente entrambe le cose, fatto sta che i ragazzi allenati da Coach Denora hanno subìto il gioco dell'Abba Pineto senza riuscire a trovare contromisure adeguate. Basse le percentuali in attacco nel primo set. Le bande ortonesi non passano mentre al centro Arienti e Pasquali arrivano al 50%, attaccando due palloni ciascuno. Il set finisce 25-10. Nuovo set, vecchi problemi. Pinelli ci mette una pezza e da più fiducia al reparto centrale, Pasquali ed Arienti ripagano la fiducia mettendo a segno un totale di 9 punti. Cresce anche la positività per Bertoli che trova 3 punti e 60% di positività. 3 punti anche per Capitan Marshall che mette a segno anche l'unico muro degli ortonesi. Il risultato, però, dice 25-18 per i padroni di casa. Anche il terzo set non si discosta molto dai primi due. La Sieco Akea tenta di tenere botta nella prima parte del parziale ma Pineto alla lunga stacca ampiamente gli Impavidi. Il terzo ed ultimo set finisce 25-13.

Una Sieco che appare troppo brutta per essere vera e che forse ha risentito di una pesante sessione di allenamento in palestra svolto in mattinata. Il prossimo allenamento congiunto è previsto per venerdì 27 settembre con i pari categoria, ma diverso girone, della ErmGroup Volley Altotevere.

ABBA PINETO - SIECO AKEA ORTONA 3-0 ( 25-10 / 25-18 / 25-13)

Durata Set: 20' / 23' / 19'

Durata Totale: 1h 02'

Sieco Service Akea Ortona: Pinelli, Pasquali 5, Broccatelli (L) 62% Pos. 38% Perf., Bertoli 5, Giacomini, Marshall 7, Di Tullio, Torosantucci, Rossato 4, Di Giunta, Arienti 5, Alcantarini, Di Giulio (L) Pos. %, Perf. %. Muri Punto: 2, Aces: 1 , Battute Errate: 9.

Abba Pineto: Zamagni 7, Catone, Morazzini (L) 55% Pos. 55% Perf., Baesso 11, Kaislasalo 9, Molinari , Pesare (L) % Pos. % Perf., Di Silvestre 16, Presta 7, Favaro 4, Bulfon, Rampazzo. Muri Punto: 10 , Aces: 8, Battute Errate: 9.