La comunità del Soggiorno Proposta celebra i suoi quaranta anni di atti­vità con un primo incontro pubblico in città a cui seguiranno altre iniziative fino a settembre del prossimo anno. Sabato 28 settembre 2024 alle ore 16.00, presso il Teatro Tosti di Ortona e con il patrocinio dell’Amministrazione co­munale, l’associazione di promozione sociale Soggiorno Proposta ricorderà le tappe di un percorso di impegno nel sociale al fianco di tanti giovani, che hanno avuto bisogno di un luogo dove sentirsi accolti, ascoltati e accompa­gnati nell’affrontare le difficoltà della propria esistenza. La serata sarà anche l’occasione per lanciare le nuove sfide per il futuro della comunità.

Tra i tanti ospiti, protagonisti della storia del Soggiorno Proposta, sarà presente don Luigi Giovannoni, il salesiano fondatore della comunità che nel 1984 raccolse la sfida di realizzare questo progetto educativo e riabilita­tivo e si fece carico della generosa donazione – alla Congregazione dei Sale­siani Don Bosco da parte di Diomira Cespa (donna Mira) e di suo fratello Enrico – dei terreni e delle case dove oggi sorgono i centri di San Pietro, Morrecine e Feudo.

Don Luigi (per tutti “don Gigi”) è stato fino al 2018 presidente dell’Asso­ciazione che oggi è presieduta dal salesiano don Daniele Pusti il quale, con la collaborazione di un Consiglio direttivo, di una Consulta e di tanti soci volon­tari, coordina e gestisce il lavoro e le attività degli operatori di comunità (psi­cologi, psicoterapeuti, sociologi, assistenti sociali e operatori socio-sanitari).

Il Soggiorno Proposta ha rappresentato per quasi duemila giovani l’occa­sione per riprendere in mano la propria vita e liberarsi dalle tossicodipenden­ze o dall’abuso di alcol. Numerosi sono stati, inoltre, i progetti che il Sog­giorno Proposta ha portato a termine in collaborazione con gli enti pubblici, le numerose scuole, associazioni educative e strutture formative, provenienti anche da fuori regione.

Oggi sono attivi due centri che ospitano i ragazzi, mentre il terzo centro sta avviando progetti di ospitalità e accoglienza.

c.s.