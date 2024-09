Chiusura vendita abbonamenti Teatro Tosti

Si avvia alla chiusura la campagna abbonamenti del Teatro Tosti di Ortona.

Dopo l’estate trascorsa con gli appuntamenti sulle Terrazze, che hanno visto avvicendarsi, con successo, diverse realtà teatrali e musicali del territorio, giovani emergenti , e attori di conclamata fama, tutti con temi profondamente legati al territorio abruzzese e ai suoi odori e sapori con le degustazioni di prodotti tipici, dal 23 settembre , saranno messi in vendita i biglietti singoli di tutti gli spettacoli in programma per la stagione 2024/25, sia on line sul circuito ciaoticket che al botteghino del teatro stesso.

Accanto alla prosa si affiancheranno gli spettacoli del Teatro dialettale, per la prima volta offerti anche con la formula dell’abbonamento, i concerti, il Teatro-Ragazzi, e in apertura di stagione la nuova produzione della Compagnia dell’Alba: “80 VOGLIA DI… ’80!”, che con la presenza del content creator Manuel Mercuri, che vanta 38 milioni di follower sulle piattaforme social, farà fare a tutti un salto indietro nel tempo e farà ripercorrere gli anni ’80 a chi li ha vissuti e li farà conoscere ai più giovani, attraverso le canzoni italiane e straniere più famose dell’epoca.

“La stagione di Prosa 2024-2025 è costituita da sei spettacoli, scelti andando incontro alle richieste e alle esigenze del nostro pubblico - afferma Fabrizio Angelini , regista e coreografo, direttore artistico del Tosti assieme a Gabriele de Guglielmo - al termine della stagione precedente abbiamo sottoposto ai nostri abbonati e non, un questionario sul gradimento e su eventuali preferenze per la stagione in divenire. La richiesta di commedie e di buonumore è prevalsa e noi abbiamo voluto assolutamente accontentare il nostro pubblico!”

C’è tempo quindi fino al 23 settembre per aggiudicarsi il proprio abbonamento, per tutte le info 085.4212125