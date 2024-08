Lutto nel mondo della politica abruzzese: ieri sera è morto Ottaviano Del Turco. L’ex Presidente della Regione Abruzzo tra il 2006 e il 2008 era nato a Collelongo il 7 novembre 1944.

«Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca» è il post su facebook con cui il figlio Guido ha annunciato il decesso di Ottaviano Del Turco.

Sindacalista ed esponente socialista Del Turco è stato l’ultimo segretario del PSI storico, ministro delle finanze nel governo Amato (2000-2001), parlamentare europeo eletto nelle liste dell’Ulivo e prima ancora presidente della Commissione Parlamentare Antimafia e segretario aggiunto della Cgil ai tempi di Luciano Lama. Una carriera istituzionale culminata con l’elezione alla Presidenza della Giunta Regionale nel 2006. Incarico da cui si dimise nel 2008 dopo l’inchiesta Sanitopoli della Procura di Pescara e l’arresto. Vicenda giudiziaria che si concluse dieci anni dopo con la condanna per un reato, induzione indebita, mentre l’anno prima era stato definitivamente assolto dall’accusa di “associazione a delinquere” dalla Corte d’Appello di Perugia con la motivazione “il fatto non sussiste”.