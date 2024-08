L’ Associazione culturale, Compagnia del Castello organizza sabato 24 Agosto 2024 a partire dalle 20 in Piazza del Teatro Tosti , la seconda edizione del Palio delle chiavi d'argento in piazza del Teatro Tosti.

Una manifestazione storica già in serbo nei cuori di alcuni soci fondatori dell’associazione “ da molti anni, studiata e misurata all’interno del nostro gruppo e della storia di Ortona”.

La prova, si legge in una nota diramata dalla Compagnia del Castello, e “ immaginata come competizione sportiva/caratteristica con Arcieri in abito storico che attraverso i propri dardi, dovranno cercare di colpire in diverse prove una chiave raffigurata nel bersaglio di paglia “.

Questo in riferimento alle Chiavi d’Argento usate per aprire le cancellate del reliquiario del Busto d’Argento di San Tommaso Apostolo, usate nelle festa patronale del Perdono, celebrata a Ortona ogni primo sabato di maggio.

Nella competizione “PALIO DELLE CHIAVI” si affronteranno 9 squadre, a rappresentanza delle 5 Contrade urbane di Ortona e dei 4 Gruppi di Contrade del territorio comunale. ognuno potrà schierare da 1 a 3 arcieri.

Vinceranno i 2 quartieri o contrade che riusciranno a totalizzare il punteggio più alto dopo tutte le prove previste.

Conquisteranno come simbolo 2 CHIAVI d’ARGENT0

Tutti i concorrenti dovranno esibirsi in tre tipologie di prove;

- Tiro semplice a 20 metri

(Arcieri schierati in piedi mentre scoccano a ripetizione n. 10 dardi per ciascuno);

Tiro Veloce a 20 metri

(Arcieri schierati in piedi uno alla volta mentre scoccano a ripetizione 10 dardi per ciascuno, varranno centri e tempo);

- Tiro in movimento a 20 metri

(Arcieri singolarmente in movimento da un punto di partenza a 5 punti di tiro: arrivati a ogni punto dovranno scoccare 3 dardi per punto );

Dopo la prima classifica i primi 5 Arcieri si giocheranno la finale:



- TIRO SEMPLICE a DISTANZA DOPPIA a 40 mt

(i 5 Arcieri schierati in piedi scoccano all’unisono e a ripetizione n. 10 dardi per ciascuno. Qualora ci fosse un risultato si ripeterà la prova).

Dopo la classifica finale i primi 2 arcieri classificati daranno l’onore al quartiere o alla Contrada che rappresentano la possibilità di scortare le chiavi simboliche degli “ELETTI”, che sfileranno nel gruppo dei Decurioni della città, al prossimo Corteo Storico delle Chiavi d’Argento previsto per Sabato 3 Maggio 2025 nelle feste patronali del “PERDONO di San Tommaso Apostolo”

L’ingresso è libero e ci si potrà sedere comodamente fino all’esaurimento dei posti disponibili.

La Compagnia del Castello nel preparare questo evento si è affidata ad una società sportiva riconosciuta dal CONI, “ ad un gruppo di arcieri professionali e ad una realtà solida, presente sul territorio da 30 anni, con una sede da far invidia a tutti gli sportivi della regione. - si precisa nella nota - Un presidente e dei soci disponibili a sostenere l’ iniziativa, sia per la lunga conoscenza tra i presidenti delle realtà interessate, sia per la diffusione di uno sport olimpico, meravigliosamente signorile e con una storia lunga quanto quella della presenza dell’uomo sulla terra”.

E’ infatti partner della Compagnia del Castello la “A.S.D.ARCIERI DELLE TORRI“ , nata nel febbraio del 1994 a Ripa Teatina grazie ad un gruppo di amici che facevano già parte della società di tiro con l’arco della città di Chieti “Arcieri Teatini“.

Gli stessi hanno deciso di creare una realtà simile nel paese di Ripa Teatina.

Con molte difficoltà e molto impegno sono arrivati risultati anche a livello mondiale.

“A.S.D. Arcieri delle Torri Ripa Teatina“, si sono ispirati dalle molte torri medioevali che sono presenti a Ripa Teatina, crocevia storico per la difesa del territorio di Chieti.

Gli atleti della società hanno partecipato ad innumerevoli gare interregionali collezionando i primi premi, detentori del titolo di Campione Regionale individuali e Campioni Regionali di squadra ed individuale per svariati anni.

La società ha partecipato a più edizioni di gare internazionali come “EUROFESTIVAL“ piazzandosi sempre al primo posto, edizioni svolte in Germania, Francia, Scozia,Grecia, Italia, Spagna.

Nelle olimpiadi interforze di polizia tenutesi a Stoccolma ha ottenuto un terzo e quarto posto, gare di carattere mondiale.

La società “A.S.D. Arcieri delle Torri“ dopo che è stata ospite della palestra comunale per circa sei anni, è riuscita a creare una palestra di tiro con l’arco presso una nuova struttura creata per il solo tiro con l’arco in Contrada Feudo a Ripa Teatina.