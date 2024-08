La piazza del Teatro Tosti di Ortona protagonista del Concerto dell'alba

L'attrice Lorenza Sorino con la compagnia Unaltroteatro insieme a Paolo Angelucci e l'Orchestra Sinfonica Tosti danno vita al suggestivo "Concerto dell'alba" che da otto anni si svolge nella piazza del Teatro Tosti di Ortona (Ch) il 10 agosto al sorgere del sole ossia alle 5.30 , prima della magica notte di San Lorenzo.



Nato da un'idea della Sorino, ogni anno il concerto affronta un tema musicale diverso: quest'anno il Maestro Paolo Angelucci ha scelto, con la sua orchestra, di portare nella meravigliosa scenografia naturale offerta dalla piazza con terrazza vista mare da dove poter vedere il sorgere del sole, l'appassionante e coinvolgente musica sudamericana.



"Otto anni fa la mia proposta non sembrava interessante, soprattutto per l'orario: spaventava l'idea di un concerto alle 5 di mattina, in piena stagione estiva in cui la sera si fa anche tardi; con grande sorpresa di tutti, quella piazza da otto anni si riempie di gente che ci sostiene e non vuole perdere il fascino di un'alba speciale" - dice la Sorino.

"Nonostante le difficoltà incontrate quest'anno a causa dei vari cambiamenti che ha subito l'amministrazione comunale il concerto resiste grazie alla determinazione di entrambe" – concludono.



Importante quest'anno l'aiuto di Marie France Ricci dell'ufficio Turismo di Ortona a piazza della Repubblica, dove è possibile acquistare i biglietti.