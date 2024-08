Un nuovo portiere per la Victoria Cross: ENEA HYSAJ

ENEA HYSAJ È IL NUOVO PORTIERE DEL VICTORIA CROSS

Enea Hysaj, portiere classe 1998, difenderà i pali del Victoria Cross nell’anno del decennale del club biancorosso.

Nato a Cerrik, in Albania, Enea è parente del difensore laziale e della nazionale albanese Elseid Hysaj. Il giovane portiere è un uomo di mister De Iuliis con cui ha giocato a Collecorvino l’anno scorso in Seconda caregoria ma vanta anche diverse presenze in Promozione.

Soddisfatto il presidente Giampiero Misci: “Enea è un grande ragazzo e un portiere affidabile. Garantisce mister De Iuliis”.