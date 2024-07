Incidente sulla statale 16, all'altezza delll'incrocio con Via Margherita D'Austria , ingresso sud galleria. Coinvolti 3 mezzi

Mercoledi 31 luglio alle 10,30 circa in incidente sulla statale 16 ha coinvolto tre mezzi.

Nei pressi dell'ingresso sud della galleria, e precisamente all'altezza dell'incrocio della SS16 con Via Margherita D'Austria, tre mezzi, due auto e un' " apetta 50 " che da San Vito procedevano in direzione Ortona sono rimasti coinvolti in un incidente.

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del 118 e due pattuglie della Polizia Locale di Ortona.

Il conducente dell' apetta 50 è stato trasportato all'Ospefale di Ortona .

Gli agenti della Polizia Locale di Ortona danno effettuando i rilievi del caso per accertare la dinamica dell'incidente .