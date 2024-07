’Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva “San Donato” e il Comitato Feste “San Donato” presentano Lu Sant’Antonie – Il ritorno del demonio

Una serata per far rivivere ai turisti e ai tanti concittadini ortonesi che vivono fuori, e che tornano a Ortona per le vacanze, una delle più belle e tradizionali rappresentazioni del nostro territorio che si tiene nel mese di gennaio

Venerdì 19 luglio tre gli appuntamenti:

Ore 21:30 - Diversamente Chiosco, Passeggiata Orientale

Ore 22:15 - Urban Cafè, Piazza degli Eroi Canadesi

Ore 23:00 - Gelatiamo, Corso Vittorio Emanuele