Colpaccio del Victoria Cross Ortona

Emiliano De Iuliis è il nuovo allenatore del Victoria Cross Ortona. Classe 1971, nato a Penne, De Iuliis ha alle spalle una carriera da calciatore professionista di tutto rispetto. Ha esordito in serie A col Pescara a 21 anni nella stagione 92/93, scendendo in campo da titolare all’Adriatico in quel celebre Pescara-Juventus 5-1. Una partita che per Emiliano De Iuliis rappresenta uno dei momenti più belli della sua carriera. La Juventus in quel 30 maggio 1993 raggiunse lo stadio Adriatico fresca di vittoria della Coppa Uefa dopo aver battuto in finale il Borussia Dortmund. Quella bianconera era una squadra formata da campioni del calibro di Peruzzi, Baggio, Vialli e Conte – per citarne alcuni – allenati da Giovanni Trapattoni. In quella gara De Iuliis giocò per 90 minuti insieme ad Allegri, Borgonovo, Dunga e compagni, marcando proprio Roberto Baggio. All’indomani, le pagelle dei quotidiani per lui furono lusinghiere, con la Gazzetta dello Sport che gli mise un bel 7,5. “Fu una giornata indimenticabile per me e per la mia famiglia, tifosissima della Juve” – racconta il Mister.

Mister De Iuliis da calciatore ha collezionato più di 280 presenze fra serie A, B e C con Celano, Pescara, Avellino, Nocerina, Siena, Castel Di Sangro e Gladiator. Nelle piazze in cui ha militato, dove spesso ha ricoperto il ruolo di capitano, è ancora ricordato con affetto perché grazie al suo temperamento da mediano combattivo ha sempre onorato le maglie che ha indossato. Dopo una grande stagione in serie C nel Celano, nella stagione 91/92 viene lanciato in B dal Pescara nell’anno dell’ultimo ballo di Giovanni Galeone, coronato dal quinto ritorno dei biancazzurri in serie A.

La sua storia di calciatore è iniziata tra le giovanili di Pescara e Milan, e dopo la lunga militanza fra i professionisti si è conclusa in serie D a Celano, dove tutto era cominciato, a chiusura del cerchio. Proprio dai dilettanti è ripartito in veste di allenatore, nel campionato di Eccellenza abruzzese 2005/2006, sulla panchina del Vestina Penne. Tra il 2010 e il 2012 ha allenato i giovanissimi e gli allievi nazionali dell’Avellino, per poi ricoprire il ruolo di osservatore all’Atalanta. Per lui c’è stata anche una bella parentesi ad Ortona nel settore giovanile e un’altra nel Lugano come collaboratore tecnico; prima di tornare in panchina, in seconda ed in terza categoria con il Collecorvino.

Per la prossima stagione Emiliano De Iuliis guiderà i biancorossi del Victoria Cross Ortona nel campionato di seconda categoria, in un anno speciale per la società della foglia d’acero che celebrerà il suo decennale. Mister De Iuliis per siglare l’accordo col Victoria Cross si è incontrato con la dirigenza ortonese in un locale di piazza degli Eroi Canadesi (foto), luogo fortemente simbolico per la città di Ortona e per la società biancorossa che deve il proprio nome alla più alta onorificenza militare del Canada, proprio in onore dei soldati canadesi che hanno combattuto nella Battaglia di Ortona.

“Mi sento un privilegiato ad essere tornato in questa città - ha dichiarato De Iuliis - perché qui ritrovo molti ragazzi che ho cresciuto ai tempi delle giovanili dell’Ortona Calcio. Ricevere il loro abbraccio mi scalda il cuore”. Sugli obiettivi della stagione che è alle porte il Mister non si sbilancia ma mette in chiaro le sue intenzioni: “Non sento di promettere niente. Dico solo che non farò cento chilometri da Collecorvino ad Ortona andata e ritorno per niente”.

Soddisfatto il presidente Giampiero Misci: “Siamo stati scelti da lui e ne siamo onorati. Parliamo di un uomo con una grande esperienza. Siamo ultrafelici, ci ha trasmesso già grande entusiasmo. Con Emiliano - ha aggiunto il Presidente - condividiamo la mentalità di puntare sui giovani. I ragazzi che lo conoscono già non vedono l’ora di iniziare con lui. Per questo decennale ci regaliamo un pezzo da novanta”.