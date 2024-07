“80 VOGLIA DI…’80!” - “A CHRISTMAS CAROL” : al via la ricerca di una parte del cast

Debutterà ad ottobre di quest’anno il nuovo spettacolo della Compagnia dell’Alba, realizzato in collaborazione con il TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo: “80 VOGLIA DI…’80!”, scritto da Gianfranco Vergoni, da un’idea di Paolo Ruffini, con la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo e la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini.

Protagonista dello spettacolo sarà Manuel Mercuri,

( clicca sulla foto per vedere il suo intervento alla presentazione presentazione della stagione teatrale 2024 2025 Teatro Tosti )

artista poliedrico, performer, danzatore, acrobata, oggi anche e soprattutto content creator, il quale vanta ben 38.000.000 di follower tra YouTube e TikTok, ed è sul podio della classifica dei più seguiti di entrambi i social. Angelini ha già lavorato con Mercuri in diversi spettacoli quali LA BELLA E LA BESTIA, PINOCCHIO, IL GATTO CON GLI STIVALI E LA MAGICA NOTTE DI NATALE, SINGIN’ IN THE RAIN, ed è entusiasta di averlo nello spettacolo, sicuro che quel pizzico di follia che trapela dai suoi video e dalle sue trovate (chi conosce Manuel non può ignorare “la rifatta”) darà allo spettacolo quello sprint necessario a coinvolgere anche un pubblico giovane, oltre a coloro i quali gli anni ’80 li hanno vissuti davvero.

(clicca sulla foto per vedere l'intervista rilasciata in occasione della presentazione presentazione della stagione teatrale 2024 2025 Teatro Tosti)

Nei panni di uno studente liceale di oggi, alternativo e per niente modello, Manuel come in un incubo vedrà sfilare i suoi professori, che a quanto pare hanno fatto di tutto per rendergli la vita difficile. Improvvisamente e magicamente verrà catapultato indietro nel tempo di 40 anni, ritrovandosi a fianco dei suoi odiati professori ancora giovani. Da loro coinvolto nell’organizzazione di un concerto con le più famose Hit del momento per la fine dell’anno scolastico, avrà modo di conoscerli più a fondo, e di rendersi conto che anche loro, come lui, hanno avuto un passato adolescenziale. Il “ritorno al futuro”, cioè al giorno d’oggi, sarà l’occasione per tirare le somme di questo viaggio e in qualche modo cambiare un po’ anche sé stesso, riconciliandosi con quelli che fino ad allora aveva visto solo come nemici.

Miti pop, vestiti sgargianti, primi videogames ma soprattutto divertimento e tanta tanta musica: un'occasione per riascoltare numerose canzoni passate alla storia, e per chi ha vissuto quegli anni fare un tuffo nel passato, forse non senza un pizzico di nostalgia.

La Compagnia dell’Alba ha indetto audizioni per la ricerca di una parte del cast, durante le quali saranno selezionati anche candidati per eventuali sostituzioni e swing per il musical A CHRISTMAS CAROL, alla sua sesta ripresa, in coproduzione con il TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo, sempre con Roberto Ciufoli nei panni del protagonista Ebenezer Scrooge.



Il Bando con tutte le informazioni:

per lo spettacolo









con

MANUEL MERCURI





scritto da Gianfranco Vergoni

da un’idea di Paolo Ruffini





direzione musicale di Gabriele de Guglielmo

regia e coreografie di Fabrizio Angelini





si cercano 2 uomini e 2 donne

performer con eccellente livello di canto

e ottime capacità nella recitazione e nella danza

età scenica 18-25 anni





Disponibilità richiesta:

dalla prima decade di ottobre 2024 alla metà di novembre 2024;

dalla metà di gennaio 2025 al 23 marzo 2025





Verranno selezionati anche candidati

per eventuali sostituzioni e swing per il musical

con

ROBERTO CIUFOLI

alla sua sesta ripresa, in co-produzione con il TSA, Teatro Stabile D’Abruzzo

(periodo di impegno: 24 novembre 2024 - 6 gennaio 2025)





Audizioni martedì 30 luglio 2024

c/o Teatro Francesco Paolo Tosti, Piazza del Teatro, Ortona (Chieti)





Inviare il proprio curriculum-vitae e due fotografie (intera-primo piano) a





selezionicompagniadellalba@gmail.com

entro il 14 luglio 2024

indicando nell'oggetto della mail “Audizioni 80 voglia di… ’80 – (Nome e Cognome)”





Verrà effettuata una prima selezione da curriculum.

Solo i convocati riceveranno una comunicazione via mail entro il 20 luglio 2024 e saranno invitati a partecipare all’audizione con appuntamento. Saranno inviate anche le istruzioni per raggiungere Ortona, sede della Compagnia. E’ richiesta la disponibilità per l’intera giornata.





Prima prova: Canto e recitazione - I candidati selezionati e invitati all’audizione saranno tenuti a preparare a memoria alcuni brani obbligatori, un breve monologo e una scena recitata. Il tutto è indicato presso i seguenti Link:





UOMINI: https://drive.google.com/drive/folders/1cvpa1sy5hrDg3HQDIihcu_Ouz-mRCNhG?usp=sharing

DONNE: https://drive.google.com/drive/folders/1hgkZN66F1LbV4dtwmF5C1L8LXmXz_vFM?usp=sharing

Danza - I candidati ritenuti idonei alla prova di canto e recitazione dovranno sostenere anche una prova di coreografia, che verrà insegnata sul posto: portare abbigliamento e scarpe adeguati (tacco comodo per le donne), insieme possibilmente alle scarpe da Tip Tap.

Sono ben accette, ma non obbligatorie, eventuali capacità acrobatiche, sia maschili che femminili.

Per informazioni e comunicazioni:

selezionicompagniadellalba@gmail.com

Tel. 347-7901827 (Daniela) - esclusivamente ore ufficio





RISPOSTE A DOMANDE RICORRENTI





La partecipazione alle audizioni è gratuita? SI, assolutamente. Non sono previsti però rimborsi viaggio o simili.

Foto e curriculum verranno restituiti? NO, resteranno nell’archivio della Compagnia

Sono previste audizioni in altre città? NO

E' possibile assistere alle audizioni senza parteciparvi? NO, purtroppo non è possibile.

E’ previsto l’uso del microfono durante le audizioni? SI

Verranno effettuate riprese video? SI (verrà fatta firmare una liberatoria all’ingresso, anche agli eventuali accompagnatori che fossero presenti nell'area delle riprese)

C'è un limite d'età? SI: è obbligatorio aver compiuto 18 anni entro ottobre 2024; non c’è un limite massimo, tenendo comunque presenti le età sceniche.

E' possibile portare lo spartito e/o essere accompagnati dal proprio maestro al pianoforte, oppure cantare a cappella? NO, sono ammesse esclusivamente le basi fornite dalla Compagnia

E' possibile o necessario preparare una propria coreografia? NO, verrà insegnata sul posto

Ci saranno dei call back? Cercheremo di concludere tutto in giornata

Quando e come si conoscerà l’esito dell’audizione? Verrà data tempestiva comunicazione ai candidati che parteciperanno all’audizione.