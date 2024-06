Intelligenza Artificiale: OpportunitÃ  e Pericoli.

Venerdì 28 giugno 2024, alle ore 18:00 presso la Sala Eden di Ortona incontro pubblico, organizzato dall'associazione politico culturale Abruzzo Popolare, dal titolo: Intelligenza Artificiale: Opportunità e Pericoli.

A parlarne ci saranno autorevoli personalità del campo dal Col. Franco Sivilli, Direttore Generale risorse informatiche e statistica Consiglio di Stato di Roma, a Padre Emiliano Antenucci, Rettore Santuario Madonna del Silenzio di Avezzano, dall'On. Tommaso Coletti, politico già senatore della Repubblica, Presidente della Provincia e Presidente della nostra associazione editrice Abruzzo Popolare, a Germano D'Aurelio, uomo di spettacolo, in arte 'Nduccio. Modera l'incontro l' Arch. Nando Marinucci, direttore della testata informativa on line www,abruzzopopolare.it