Incidente in moto: giovane perde la vita a Francavilla

Calcio abruzzese in lutto per la tragica scomparsa, a seguito di un incidente stradale, di Lorenzo Giangiacomo, 24enne portiere originario di Francavilla al Mare.

Il ragazzo, stanotte, era alla guida della sua moto in contrada Setteventi, nel territorio di Francavilla, quando ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo della luce. Vani i soccorsi.

Cresciuto nelle giovanili del Francavilla, Giangiacomo aveva giocato anche con il Villa 2015, lo Spoltore, il San Gregorio ed il San Salvo.

Scrive il sindaco di Francavilla, Luisa Russo: "Ciao Lorenzo! Ti ho visto crescere, insieme ai miei figli e a tutto il gruppo di amici, inseparabili ormai da anni. Quante volte siete partiti proprio da casa mia per le vostre serate, per andare a divertirvi. E così anche ieri sera, ma è finita diversamente. Ed ora tutti noi, insieme, ricorderemo per sempre la tua gioia, la tua allegria, la tua passione per il calcio, per la vita ma soprattutto la tua affettuosità e la tua sincerità. Sei stato un ragazzo speciale, non ti dimenticheremo mai. E faremo in modo che la tua scomparsa non resti inutile. Lo faremo ricordando proprio quanto amavi la vita, vita che deve essere preservata, curata, protetta! Vola tra gli angeli Lorenzo, dove certamente porterai gioia, affetto ed allegria e riuscirai anche da lì a dare conforto alla tua meravigliosa famiglia".

"Ciao Lorenzo. I tuoi sogni e il tuo sorriso volano in cielo troppo presto. Un abbraccio immenso a tutti i familiari con i quali ci uniamo nell’immenso dolore", il ricordo del Francavilla.

"L’Asd San Salvo Calcio si unisce profondamente al dolore della prematura scomparsa del giovane 25 enne, Lorenzo Giangiacomo, morto questa notte in un incidente stradale. Lorenzo, ha fatto parte del nostro club nella stagione sportiva 2020/2021. Le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia", la nota del San Salvo.