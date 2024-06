SquiLibri a Francavilla al Mare, il programma della seconda giornata

A Francavilla al Mare (CH) si prosegue, nella seconda giornata (sabato 22 giugno) con il vasto programma di SquiLibri – Festival delle Narrazioni, il cui cartellone, curato dal Direttore artistico Peppe Millanta e la Scuola Macondo di Pescara con Elisa Quinto e Sara Caramanico, propone appuntamenti per tutti i gusti con la collaborazione del Comune guidato dal sindaco Luisa Russo e grazie all'Assessore alla Cultura Cristina Rapino.

Eccezionalmente per la mattina del 22 giugno ci sarà alle ore 11.00 presso la sala ipogea del Mu.Mi, il conferimento del Diploma d'Onore del Dipartimento di Lettere Arti e Scienze Sociali, Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne, Scuola di Studi Umanistici dell'Università "G.d'Annunzio" di Chieti – Pescara a Nicola Lagioia con i Professori Ugo Perolino e Valentina Sturli.

Nel pomeriggio si inizia con un "Evento speciale" nel Foyer dove ci sarà la cerimonia di premiazione del concorso letterario dedicato ai 'Racconti lampo'.

Conduce l'appuntamento Sara Caramanico ed interviene Cristina Rapino, Assessore alla Cultura per il Comune di Francavilla, le letture sono di Stefano Di Caprio. I finalisti con i loro racconti (in ordine alfabetico) sono: con "Il brodo della minestrina" Wilma Avanzato di Chivasso (TO); con "Muffa", Daniele Bertoncello Brotto - Cittadella (PD) e con "Licenza di uccidersi" di Caterina Sperandii – Pescara. Inoltre la 'Scuola Macondo - l'Officina delle Storie', grazie all'organizzazione di Elisa Quinto, attribuisce 2 borse di studio a Valentina Di Ludovico con "La bambina di vetro soffiato" di Teramo e Silvia Sbaraglia con "Invisibilmente affamata" di Francavilla al Mare (CH), poichè ritenute le più meritevoli.

Alle ore 18.00 per l'Incipit, Lato nord Sirena ci sarà la presentazione di "Ci siamo traditi tutti" di Maddalena Crepet con Fiorenza Panaccio in collaborazione con Bookrider, mentre per "Storie ritrovate" nel Foyer del Sirena alle 18.30 ci sarà la presentazione di "Prima e dopo" e "Invito a pranzo" di Alba De Céspedes con Maristella Lippolis e Maria Rosaria La Morgia con le letture di Emanuela Di Nicola. Alle ore 19:00 per l'Aperitivo Letterario, a Lato Nord Sirena, ci sarà Roberto Biondi con il recital "Il mio amico Lucio Battisti", mentre alle ore 19:00 presso la 'Fiera del libro' Walter Lazzarin presenta "Scrittore per strada".

La seconda parte della serata prevede: alle ore 19:30 per Voci nel Foyer Nicoletta Verna presenta "I giorni di vetro" con Ilaria Stivaletta mentre alle ore 20:00 per Sincronie sul Pontile Sirena, Oscar Buonamano presenta Nicola Lagioia con "Città e perdita di senso. Discorsi intorno alla letteratura". Le letture sono di Mario Massari.

Alle ore 20:30 per Incontri d'autore in Piazza Sirena ci sarà Luca Bianchini con "Il cuore è uno zingaro": presenta Maria Rosaria Vitalone, l'evento è in collaborazione con Quid - Associazione Culturale.

Alle ore 21:30 Incontri d'autore fa il bis in Piazza Sirena con Tiziana Ferrario ed il suo "Cenere", presenta Antimo Amore, l'evento è in collaborazione con Angelozzi Comunicazione; mentre alle ore 22:00 sul Pontile Walter Lazzarin parla di "Storiacce sparse sul sentiero storico".

Alle ore 22:30 ci sarà un nuovo Incontro d'autore a Piazza Sirena con Rokia ed il suo "Guilty": presenta Kristine Maria Rapino. L'evento è in collaborazione con Angelozzi Comunicazione. Si conclude questa seconda giornata, alle ore 23:30 sul Pontile per Libridine con l'appuntamento di Luca Romagnoli & Nicola Ceroli ed il reading musicale "Un anno terribile" in omaggio a John Fante.

Si ricorda che per accedere ad alcuni appuntamenti è necessario prenotare il proprio posto (gratuito) su www.billetto.it pertanto si consiglia di consultare il programma completo sul sito www.squilibrifestival.it.