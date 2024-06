MATTEO BERTOLI Ãˆ PRONTO PER UNA NUOVA STAGIONE IMPAVIDA

Classe 1988, 196 centimetri d'altezza, lo schiacciatore trentino ma ormai abruzzese d'adozione è pronto a fare la differenza anche in un campionato ostico come quello di Serie A3. Una Serie A3 che Matteo ha sempre giocato alla grande sfiorando una promozione in A2 con Pineto nella stagione 2021/2022 per centrarla poi l'anno successivo proprio con la Sieco Service Impavida Ortona.

Sempre con la Sieco, nella scorsa stagione, Matteo e compagni non riusciranno a centrare l'obiettivo salvezza, penalizzati anche da una serie di infortuni che non hanno mai garantito continuità alla squadra né in gara, né durante gli allenamenti.

Con le sue 402 gare disputate, 338 delle quali in Serie A2, Matteo Bertoli è pronto ad affidare la sua esperienza nelle mani di Coach Denora.

«La squadra che si sta costruendo è una giusta miscela di esperienza e ragazzi di ottimo prospetto. Una ricetta interessante che di certo non potrà che far bene nel prossimo campionato. Conosco bene Arienti, insieme a lui abbiamo conquistato la promozione e conosco da anni personalmente Pinelli. Con lui ci siamo sfidati molte volte ma mai abbiamo avuto modo di giocare insieme. È un palleggiatore di grande esperienza e in questa categoria sarà di certo un valore aggiunto in grado di gestire al meglio i ritmi della squadra».

«Tutti i miei ex compagni di squadra che hanno avuto Denora come coach me ne hanno parlato davvero bene», continua Bertoli. «Ho avuto modo di chiacchierarci e ci siamo trovati subito in sintonia. Anche se manca ancora un po' di tempo già non vedo l'ora di tornare al lavoro per riscattare la sfortunata stagione passata»

MATTEO BERTOLI

Nascita: 28/07/1988

Luogo: Trento

Nazionalità Sportiva: Italiana

Ruolo: Schiacciatore

Altezza: 196 cm

Carriera:

2024/2025 Sieco Service Impavida Ortona Serie A3

2023/2024 Sieco Service Impavida Ortona Serie A2

2022/2023 Sieco Service Impavida Ortona Serie A3

2021/2022 Abba Pineto Serie A3

2020/2021 Pool Libertas Cantù Serie A2

2019/2020 Sieco Service Impavida Ortona Serie A2

2018/2019 Materdomini Castellana Grotte Serie A2 Dal 23/12/2018

2018/2019 Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania Serie A2 Fino al 22/12/2018

2016/2018 Monini Spoleto Serie A2

2015/2016 BAM Mondovì Serie A2 Fino al 29/1/2016

2014/2015 Conad Reggio Emilia Serie A2

2013/2014 Itely Milano Serie A2 Dal 28/12/2013

2013/2014 Elettrosud Brolo Serie A2 Fino al 27/12/2013

2011/2012 NGM Mobile Santa Croce Serie A2

2010/2011 Quasar Massa Versilia Serie B1

2009/2010 Quasar Massa Versilia Serie A2

2008/2009 Olio Pignatelli Isernia Serie A2

2007/2008 Cimone Modena Serie A1

2006/2007 Pallavolo Modena Serie B2

2004/2006 Pallavolo Anderlini Modena Giovanili