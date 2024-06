Sindaci e rappresentanti dei produttori vitivinicoli in commissione regionale agricoltura

Giovedì 13 giugno alle 10,00 nella seduta della III Commissione Agricoltura sono stati ascoltati 5 rappresentanti dei 113 sindaci e dei produttori vitivinicoli regionali.



Il Sindaco di Tollo e Presidente Nazionale dell’Associazione Città del Vino ha sottolineato come Regione e Governo possono e devono fare di più per ristorare i viticoltori danneggiati dalla calamità della peronospora.

In particolare Radica ha chiesto ai rappresentanti della Regione Abruzzo di portare a Roma del caso - emergenza Abruzzo e chiedere lo stanziamento di una qualità di almeno 80 milioni di euro e la verifica dello possibilità di destinare al settore ulteriori fondi regionali.





Il Presidente del Consorzio Alessandro Nicodemi ha evidenziato come il Governo ha stanziato a livello nazionale 32 milioni di € per il granchio blu a fronte di un danno di 130 milioni mentre per la peronospora ha stanziato solo 17 milioni a fronte di un danno di 1 miliardo di €.

Fabio Caravaggio Sindaco di Rocca San Giovanni ha sottolineato come molti viticoltori praticano anche attività turistiche connesse all'agricoltura.





L'Enoturismo, i percorsi naturalistici tra i vigneti, le visite esperenziali nelle aziende sono diventate, ormai, un connubio con la vinicoltura. Quindi un ulteriore respiro finanziario al settore primario, andrà a beneficio anche del terziario, sui quali molti nostri giovani stanno investendo".



Sono intervenuti, sottolineando l’urgenza degli interventi a sostegno delle aziende e delle comunità locali. anche il Sindaco di Alanno Oscar Pezzi, il Sindaco di Torino di Sangro Nino Di Fonzo, il già Sindaco di Orsogna Ernesto Salerni e il Presidente di Vinco Luciano Di Labio.

“ Purtroppo dai rappresentanti della Regione Abruzzo presenti non abbiamo avuto risposte chiare- precisa Radica

- e sui tempi di erogazione degli aiuti previsti e nessuna dichiarazione d’impegno di interessamento nei confronti del Governo Nazionale sull’apertura del “caso - emergenza” Abruzzo, regione più danneggiata tra le 8 che hanno ottenuto la dichiarazione dello stato di calamità . Abbiamo ottenuto semplicemente l’approvazione di due sub emendamenti che destinano circa 7 milioni di euro già stanziati nel Bilancio Regionale dalla concessione dei prestiti all’abbattimento dei tassi d’interesse sui mutui sospesi e già in essere (2,3 milioni) e ai contribuii a fondo perduto per le aziende vinicole danneggiate (5,1 milioni di euro).



Questo il testo aggiornato della richiesta inoltrata a maggio

Clicca sulla foto per leggere e vedere la conferenze stampa di presentazione della richiesta )

"

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Giorgia Meloni

Al Ministro alle Politiche Agricole e alla Sovranità Alimentare

On.le Francesco Lollobrigida

Al Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo

On.le Marco Marsilio

Al Sottosegretario di Stato all’Agricoltura

On.le Luigi D’Eramo

All’Assessore Regionale all’Agricoltura

Emanuele Imprudente

Oggetto: Richiesta di stanziamento urgente di risorse finanziarie pubbliche a sostegno delle aziende vitivinicole abruzzesi danneggiate dalla Peronospora.



Considerato che con DM del 24 Gennaio 2024 il Governo nazionale ha riconosciuto lo stato di calamità nella regione Abruzzo per i danni della peronospora subiti dal settore vitivinicolo;

Riconosciuto che la Regione Abruzzo ha stanziato la somma di circa 9.8 milioni di € per gli aiuti alle imprese agricole danneggiate e previsto un ulteriore stanziamento di 6,5 milioni circa al verificarsi di nuove entrate sul bilancio regionale;

Preso atto che la somma stanziata ad oggi nel Fondo di Solidarietà Nazionale complessivamente di 7 milioni di € per il ristoro delle calamità sull’intero territorio nazionale è assolutamente insufficiente;

Richiamato quanto comunicato dal Presidente Marco Marsilio e dal Vicepresidente Emanuele Imprudente nell’incontro di Lunedì 3 Giugno scorso.

I sottoscritti sindaci abruzzesi, presidenti di cantine sociali, associazioni di categoria professionali ed enti interessati al settore vitivinicolo

Considerata la continua richiesta di azioni immediate da parte di aziende e famiglie che hanno subito danni molto pesanti dalla peronospora;Considerate le rilevazioni tecniche e agrometeorologiche di regimi di pioggia alluvionali con conseguenti inondazioni nelle zone pianeggianti e altipiani, lungo i corsi d'acqua delle vallate che hanno reso inaccessibili i vigneti, per almeno due settimane, ad ogni forma di attività agronomica e di contenimento delle fitopatologie della vite;

Considerata la situazione economica e sociale di crisi delle famiglie, delle aziende viticole e dell'indotto a rischio di chiusura definitiva in interi territori abruzzesi ;



CHIEDONO

-) alla Regione Abruzzo di velocizzare tutte le procedure per la concessione degli aiuti previsti e già stanziati;

-) di verificare la possibilità di stanziare ulteriori risorse finanziarie regionali da destinare agli aiuti per le aziende vitivinicole danneggiate dalla peronospora;

-) al Governo Nazionale lo stanziamento di una somma tale da ristorare i circa 200 milioni di € corrispondenti al danno accertato dagli Uffici Regionali subiti dalle aziende abruzzesi e in ogni caso non inferiore a 80 milioni di €, così come richiesti il 24 Gennaio dalle organizzazioni professionali regionali all’incontro con il Ministro Lollobrigida;

-) al Presidente della Regione Abruzzo di rappresentare al Governo Nazionale la situazione di grave difficoltà finanziaria del settore e il rischio della tenuta sociale delle nostre comunità locali;

2

-) alla Regione Abruzzo di continuare il percorso avviato nel solco di quanto previsto dal DLgs. n. 102/2004 anziché dal DL “Agricoltura” n. 63 del 15 Maggio 2024.



Chieti, 11 Giugno 2024

Questi i firmatati :

I SINDACI

1. Angelo Radica - Tollo

2. Lorenzo Di Sario - Canosa Sannita

3. Gabriele D’Angelo - Castelfrentano

4. Giovanni Mancini - Torre de Passeri

5. Rosalina Di Giorgio - Pennapiedimonte

6. Oscar Pezzi - Alanno

7. Ernesto Salerni - Orsogna

8. Nicola Di Carlo - Pollutri

9. Catia Benarrivato - Arielli

10. Ernesto Graziani - Paglieta

11. Graziana Di Florio - Cupello

12. Diego Ferrara - Chieti

13. Vincenzo Muratelli - Altino

14. Luisa Russo - Francavilla al Mare

15. Raffaele Nasuti - Bomba

16. Fabio Caravaggio- Rocca San Giovanni Si

17. Raffaele Verratti - Sant’Eusanio del Sangro

18. Marcello Salerno - Ari

19. Chiara Trulli - Spoltore

20. Nicola Andreacola - Giuliano Teatino

21. Gianni Bellisario - Perano

22. Antonio Colonna - Carpineto Sinello

23. Renato Mariotti - Loreto Aprutino

24. Palmerino Fagnilli - Pizzoferrato

25. Mario Zulli - Gessopalena

26. Alessandro Monaco - Casacanditella

27. Massimo Tiberini - Casoli

28. Roberto Luciani - Ripa Teatina

29. Francesco Menna - Vasto

30. Angelo Piccoli - Montenerodomo

31. Giulio Borrelli - Atessa

32. Remo D’Alessandro - Poggiofiorito

33. Fabio Adezio - Miglianico

34. Enrico Di Giuseppantonio - Fossacesia

35. Piergiuseppe Mammarella - Vacri

36. Felice Novello - Montazzoli

37. Nicola Labbrozzi - Frisa

38. Francesco Seccia - Torrevecchia Teatina

39. Camillo D’Onofrio - Fara Filiorum Petri

40. Dario Marinelli - Roccamontepiano

41. Nicola De Laurentiis – Archi

42. Anna Ciammariconi – Torano Nuovo

43. Franco Carletta – Controguerra

44. Biagio Massi – Colonnella

45. Carlo Tracanna – Bucchianico

46. Antonio Masciarelli – San Martino sulla Marrucina

47. Renato Sisofo –Villamagna

48. Tiziana Di Renzo – Lama dei Peligni

49. Catia Di Fabio Monteodorisio

50. Daniele Carlucci - Scerni

51. Riziero Zaccagnini - Tocco da Casauria

52. Marco Mancini - Lentella

53. Gianfranco D’Isabella - Carunchio

54. Mario Di Paolo - Castelguidone

55. Emiliano Bozzelli - San Vito Chietino

56. Donatello Di Prinzio Guardiagrele

57. Armando Di Luca - Borrello

58. Silvana Di Palma - Castiglione Messer Marino

59. Nicolino Di Paolo - Crecchio

60. Rocco Di Nanno - Filetto

61. Fabio Di Vito - Furci

62. Tommaso Schips - Mozzagrogna

63. Claudio D’Emilio - Palena

64. Giorgio Di Clemente - San Giovanni Teatino

65. Nino Di Fonzo - Torino di Sangro

66. Carmine Ficca - Torricella Peligna

67. Ciro Carpineta - Pietraferrazzana

68. Filippo Marinucci - Casalbordino

69. Carlo Racciatti - Guilmi

70. Pino Finamore - Villa Santa Maria

71. Cristina Lella - Torrebruna

72. Arturo Scopino - Montelapiano

73. Alessio Monaco - Rosello

74. Marcello Luciano Giordano - Sindaco di Nocciano

75. Gianfranco Di Piero - Sindaco di Sulmona

76. Gianguido D’Alberto - Sindaco di Teramo

77. Vincenzo Mammarella - Casalincontrada

78. Nicola Iannone - Tornareccio

79. Antonio D’Angelo - San Valentino in Abruzzo Citeriore

80. Christian Simonetti - Colledimezzo 81. Claudia Fiore - Roccaspinalveti

82. Danilo D’Orazio - Civitella Messer Marino

83. Lino Giangiacomo - Fresagrandinaria

84. Domenico Giangiordano - Roccascalegna

85. Giovanni Giammichele - Dogliola

86. Alba Loredana Peschi - Civitaluparella

87. Andrea Schina - Colledimacine

88. Antonio Di Santo - Liscia

89. Nicola Zerra - San Buono

90. Maria Giulia Di Nunzio - Santa Maria Imbaro

91. Giuseppe Masciulli - Palmoli

92. Diego Giangiulli - Pretoro

93. Assunta Fagnilli - Quadri

94. Ernano Marcovecchio - Tufillo

95. Filippo Stampone - Fraine

96. Giuseppe Cavorso - Roio del Sangro

97. Rocco Micucci - Rapino

98. Antonio Tavani - Fara San Martino

99. Mimmo Budano - Villalfonsina

100. Walter Di Laudo - Celenza sul Trigno

101. Gianluca Castracane - Fallo



102. Agostino Chieffo - Gissi

103. Filippo Paolini -Lanciano

104. Patrizia D’Ottavio - Monteferrante

105. Consuelo Di Martino - Palombaro

106. Nicola Frattura - Pennadomo

107. Nicola Di Fabrizio - Montebello sul Sangro

108. Massimiliano Berghella – Treglio

109. Luciano Piluso – Schiavi d’Abruzzo

110. Francesco Piccone - Taranta Peligna

111. Samuele Di Profio - Civitaquana

112. Francesco Lattanzio – Catignano

113. Carmine Presutti - Vittorito

Le organizzazione e le associazioni agricole e vitivinicole

1. Assoenologi – Sezione Abruzzo e Molise - Il Presidente Gianni Pasquale

2. Cia Abruzzo - Il Presidente Nicola Sichetti

3. Associazione Città del Vino - Il Presidente Angelo Radica

4. Confagricoltura Abruzzo - Il Vice Presidente Regionale Mauro Lovato

5. Confcooperative Abruzzo - Il Presidente Antonio Marascia

6. Consorzio Tutela dei Vini d’Abruzzo -Il Presidente Alessandro Nicodemi

7. Copagri Abruzzo - Il Presidente Leo Spina

8. DAQ – Vino d’Abruzzo - Il Presidente Rocco Pasetti

9. GVA (Giovani Viticoltori Abruzzesi) -Il Presidente Andrea Centanni

10. Liberi Agricoltori Abruzzo - Il Presidente Lino Paride Galante

11. Movimento Turismo del Vino Abruzzo - Il Presidente Nicola D’Auria

12. Fivi (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) Abruzzo e Molise – Il Presidente Emilio Rapino

13. Legacoop Abruzzo - Il Presidente Luca Mazzali

14. Coldiretti Abruzzo - Il Presidente Pietropaolo Martinelli

Cantine sociali



1. Cantina Tollo

2. Cantina Sincarpa - Torrevecchia Teatina

3. Cantina Pian di Mare - Villamagna 4. Cantina Frentana - Rocca San Giovanni

5. Cantina Sociale di Vacri

6. Cantina Sociale di Giuliano Teatino

7. Cantina Sociale di Miglianico

8. Cantina Colonnella

9. Cantina Valsinello

10. Euro Ortofrutticola del Trigno - San Salvo

11. Codice Citra - Ortona

12. Vinco - Ortona

13. Novaripa - Ripa Teatina

14. Oleari & Vinicola Villese - Villalfonsina

15. Cooperativa Agricola San Michele - Vasto

16. Cantina San Zefferino - Ortona

17. Cantina Cooperativa CCDD - Tollo

18. Cantina Madonna del Carmine - Lanciano

19. Cantina San Nicola - Pollutri

20. Cantina Roxan - Rosciano

21. Cantina Colle Moro - Frisa



22. Cantina Sociale di Paglieta 23. Cantina Rinascita Lancianese - Lanciano

24. Cantina Villamagna

25. Cantina Sociale di Ari

26. Cantina Progresso Agricolo - Crecchio

27. Cantina San Panfilo - Scerni

28. Cantina San Giacomo - Rocca San Giovanni

29. Cantina Sannitica - Canosa Sannita

30. Cantina Madonna dei Miracoli - Casalbordino

31. Cantina La Castellina - Miglianico 32. Cantina Valpeligna - Pratola Peligna

33. Cantina Madonna di Loreto - Torino di Sangro 34. Bio Cantina Orsogna