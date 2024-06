"(H) Open day prevenzione al femminile": il 19 giugno visite e servizi gratuiti

Mercoledì 19 giugno 2024 gli Ospedali di Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto offriranno una serie di servizi clinico-diagnostici e informativi in occasione dell’(H) Open day prevenzione al femminile promosso da Fondazione Onda ETS.

In particolare, saranno offerte consulenze psichiatriche e psicologiche, colloqui con urologi su incontinenza e cistiti, test per la ricerca del Papilloma virus - Pap test, un incontro pubblico sulla prevenzione al femminile dalla pubertà alla menopausa, test di screening per cervicocarcinoma, visite oncologiche per la prevenzione e la cura dei tumori della donna.

Gli ospedali che partecipano all’iniziativa hanno ottenuto da Fondazione Onda il bollino rosa perché considerati “a misura di donna” per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, con percorsi ottimizzati per il genere femminile.